Bürgermeister im Raum Borna/Geithain bedauern Absage der Weihnachtsmärkte

Borna/Geithain

Es wird im Raum Borna/Geithain in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie keine größeren Weihnachtsmärkte geben. Die hiesigen Bürgermeister folgen nach einer Absprache im Kreisverband des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) den Absagen aus Grimma und Borna, sodass auch die kleineren Kommunen einen Rückzieher machen. Noch ehe Sachsens Landesregierung ein generelles Aus beschlossen hat. Die LVZ hat einige Ortschefs dazu befragt.

Rötha: Schweren Herzens abgesagt

In Rötha hatte Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) zuerst die Weihnachtsfeier für Seniorinnen und Senioren abgesagt, die am 1. Dezember im Volkshaus stattfinden sollte. Kurz darauf erfolgte nun am Donnerstagnachmittag auch die Absage für den Adventsmarkt am 4. Dezember. „Wir sehen schweren Herzens davon ab“, sagte Eichhorn am Abend auf der Sitzung des Stadtrates.

Das Bedauern sei um so größer, da die Vorbereitungen gut gelaufen waren, so das Stadtoberhaupt. Es habe zuletzt noch zusätzliche Zusagen für Stände und auch von Musikern gegeben. Doch es könne kaum jemand die Verantwortung übernehmen. Die erforderlichen Kontrollen seien nicht zu gewährleisten. Damit müssen die Röthaer schon zum zweiten Mal nacheinander auf ihren Adventsabend verzichten.

Stadtrat Timo Müller von der Fraktion Initiative für Rötha nannte den Schritt der Verwaltung eine gute Entscheidung. Als einziger Weihnachtsmarkt weit und breit hätte Rötha sonst womöglich einen nicht zu beherrschenden Ansturm erlebt, begründete er.

Regis-Breitingen: Personell Kontrollen nicht umzusetzen

Ähnliche Überlegungen haben nach der SSG-Empfehlung auch in Regis-Breitingen eine Rolle gespielt bei der kurzfristigen Absage des für den 4. Dezember geplanten Weihnachtsmarktes. „Wir hätten personell die Kontrollen nicht umsetzen können“, sagte Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) der LVZ.

Auch er will mit seiner Entscheidung der Gefahr entgegenwirken, dass der Zulauf sehr groß geworden wäre, wenn es nur wenige derartige Veranstaltung gäbe. „Das ist natürlich ärgerlich, da wir den Weihnachtsmarkt auch im vorigen Jahr schon absagen mussten“, so Zetzsche.

Mehrere Absagen in Neukieritzsch

Die Gemeindeverwaltung Neukieritzsch teilte bereits den Veranstaltern der größten Adventsveranstaltungen mit, dass diese allesamt nicht stattfinden können. Nachdem die traditionelle Weihnachtsgala der Vereine abgesagt wurde, betrifft das nun auch den vom Gewerbeverein veranstalteten Adventsabend auf dem Markt und den Weihnachtsmarkt am Bürgerhaus in Großzössen, den die Interessengemeinschaft „Neue Helene“ organisiert. Ebenso sei der Verein „Gemeinsam für Deutzen“ informiert worden, hieß es aus der Gemeindeverwaltung.

Traditionell wird im Gemeindegebiet zudem der Weihnachtsmarkt in Kahnsdorf gefeiert. Der hat mit der Firma Blauwasser Seemanagement einen privaten Betreiber und sollte in diesem Jahr am 11. und 12. Dezember im Hafen stattfinden. Zwar war die offizielle Entscheidung am Freitag noch nicht gefallen. Doch teilte Blauwasser-Mitarbeiterin Valeska Költzsch mit: „Wir denken, dass wir aufgrund der aktuellen Situation auch keinen Weihnachtsmarkt abhalten können.“

Kitzscher: Bedenkzeit bis Montag

In Kitzscher will sich die Stadtverwaltung allerdings noch ein Wochenende Bedenkzeit lassen, ob der Weihnachtsmarkt am 11. und 12. Dezember durchgeführt wird. Obwohl die Tendenz erkennbar sei, sagte ein Mitarbeiter. Endgültig entscheiden wolle man aber erst am Montag, wenn die neue Corona-Schutz-Verordnung vorliegt.

Borna: Bedauern für die Markthändler

Auch Borna verzichtet auf seinen Weihnachtsmarkt, der am 27. November eröffnet worden wäre. Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) bedauerte die Händler des eigentlich gut vierwöchigen Treibens auf dem Markt. „Die tun mir leid.“ Und sie konstatierte mit Blick auf die Vorgaben aus der sächsischen Landeshauptstadt, die die Kommunen umsetzen müssen: „Am Ende sind wir wieder schuld.“

Es gebe immer mehr Auflagen in Sachen Pandemie, die sich allerdings nicht mehr umsetzen ließen. Das gelte auch für Restaurants, die die Corona-Schutz-Bestimmungen nicht durchsetzen könnten. Es wäre besser, wenn die Staatsregierung ein generelles Verbot ausgesprochen hätte, so Luedtke.

Geithain: Unter 2 G nicht praktikabel

Kein Weihnachtsmarkt am Wochenende des ersten Advents in Geithain: Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG), der bis zuletzt vehement für die Durchführung eines wie auch immer gearteten Marktes plädiert hatte, zieht dieses Vorhaben jetzt zurück. Abgestimmt hatte er sich nicht nur mit dem Gewerbeverein, sondern vor allem mit seinen Amtskollegen im Landkreis Leipzig.

„Unter 2 G lässt sich das nicht umsetzen. Das ist für uns bei allem Bedauern nicht praktikabel. Außerdem findest Du keine Händler mehr. Und es sind verstärkte strenge Kontrollen angekündigt“, so Rudolph. „Was sollst du da machen? Es ist einfach nur Wahnsinn.“

Kommt wieder ein Impfzentrum?

Um im Pademie-Geschehen gegenzusteuern, bot Geithain dem Landkreis an, in der Stadt – wieder – ein ständiges Impfzentrum zu eröffnen. Die Einrichtung im Bürgerhaus hatte sich im Frühjahr bewährt und vielen, gerade auch kaum mobilen Menschen eine Impfung ermöglicht. „Der Landkreis hat sich für unser Angebot bedankt, doch es gibt noch keine Abstimmung mit Land und Bund zu den Kosten“, sagte Rudolph.

Das Organisatorische sei Sache der Kreisbehörde. Die Kommune stehe aber zur Unterstützung bereit. Das Impfangebot solle sich nicht nur an Menschen aus Geithain, sondern auch aus den Nachbarstädten Frohburg und Bad Lausick richten. Aktuell wieder in Betrieb und frequentiert ist das Testzentrum, das das Deutsche Rote Kreuz im Geithainer Bürgerhaus betreibt.

Groitzsch: Was ist mit Stollentradition?

„Das Ganze ist sehr bedauerlich, nicht nur für die Bürger, sondern auch für die Händler, die sich darauf eingestellt haben“, meinte Bürgermeister Maik Kunze (CDU) in Groitzsch. „Es ist schade, aber nicht mehr in unserer Hand.“ Aufgrund der vorgegebenen Regelungen sei für die kleinen Kommunen ein Weihnachtsmarkt nicht zu realisieren. „Eine Unterscheidung von Flanier- und Verweilbereich kann ich mir bei uns gar nicht vorstellen.“

Hinfällig ist damit die Neuauflage der Groitzscher Tradition von Stollenanschnitt und -verkauf für einen guten Zweck. Was mit dem bestellten übergroßen Backwerk passiert, muss noch mit dem Bäcker besprochen werden, so Kunze. „Das triff ja womöglich auch für die Stollen zu, die wir für die Seniorenweihnachtsfeiern geordert haben. Bisher galt für die Veranstaltungen 2 G. Und dann?“

Er könne das Hin und Her nicht nachvollziehen. Erst erlasse Sachsen eine Allgemeinverfügung mit Weihnachtsmärkten. Und kurz darauf fordere Ministerpräsident Kretschmer deren Absage. „Das hat nichts mit Verlässlichkeit zu tun“, ärgerte sich Bürgermeister Kunze.

Von André Neumann, Nikos Natsidis, Ekkehard Schulreich und Olaf Krenz