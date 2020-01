Bürgermeister will Geithain auch gegen Widerstände voranbringen

Geithain

Mit einem bissigen Bonmot, gemünzt auf die sächsische Landespolitik, konfrontierte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) die Gäste des Geithainer Neujahrsempfangs am Freitagabend im Bürgerhaus: „Selbst Wahlverlierer sind Wahlgewinner.“

Oder sie gerierten sich so. Angesichts dessen lohne es kaum, an die neue Koalition überragende Erwartungen zu knüpfen – was ihn selbst mitnichten abhalten werde, auch künftig in Dresdens Regierungs-Etagen Klinken zu putzen, um Geld für Geithainer Projekte locker zu machen. Denn Pläne habe man und mit Widerstand umzugehen gelernt.

Oberbürgermeister Frank Rudolph stößt vom Pult aus mit den Gästen auf 2020 an. Quelle: Jens Paul Taubert

Frank Rudolph vermisst Konkretes

Sachsen wolle den Bau von Radwegen vorantreiben und sehe ihn an jeder neuen Staats- und Bundesstraße vor, zitierte Rudolph genüsslich aus dem Koalitionspapier, um Seiten weiter zu entdecken: Der Erhalt solcher Straßen gehe klar vor Neubau. Heißt? Konkret? Für den Radweg, den Geithain seit Jahrzehnten (!) entlang der Colditzer Straße fordert?

Es gebe die Planung, die Zustimmung aller Grundstückseigentümer, so Rudolph – und „die Blockade des Lasuv“, des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Der Bürgermeister will trotzdem bauen, 2020. Und er setzt darauf, für die Sanierung der Narsdorfer Grundschule zwei Millionen Euro Förderung zu bekommen, um Ende des Jahres loslegen zu können.

BMX-Strecke demoliert

Szenenapplaus gab es für die Ansage, die Deutsche Glasfaser GmbH werde in Geithain ein leistungsfähiges Breitband-Netz bauen. Außerdem plant die Stadt: die energetische Sanierung der Paul-Guenther-Schule, ein WC am Bahnhof, die Fertigstellung der Schillerstraße, eine Deckensanierung in der Dresdner Straße, Wasseranschlüsse für Kolka, Niedergräfenhain, eventuell Dölitzsch.

Die BMX-Strecke, auf Wunsch und mit Hilfe vieler Heranwachsender im Entstehen, werde schlichter als geplant, so Rudolph: „So wie wir abschnittsweise vorankommen, wird es durch Einzelne wieder zerstört.“ Ein Ärgernis. Rollschuhbahn, Bänke, Grillplatz verschiebe man deshalb.

Dank an alle, die mitziehen

Nicht nur, weil er anwesend war, würdigte Rudolph Landrat Henry Graichen ( CDU): Die Zusammenarbeit mit ihm funktioniere und dem Landkreis, auch wenn man nicht in jedem Fall und nicht immer sofort zueinander finde. Vor allem aber machte der Oberbürgermeister den Geithainern ein Kompliment, die in Unternehmen, Vereinen, Feuerwehren, der Verwaltung, als Bürger die Stadt attraktiv und lebenswert machten: „Es geht nur mit ihnen allen gemeinsam.“

Auszeichnungen

Ines Westphal vom Bildungsträger FAW für die Wiedernutzung des Pulverturms, für die Schmuckplatz-Gestaltung an der Laachgasse mit Kirchenmodellen

Ines Westphal Quelle: Jens Paul Taubert

Karsten Zeising, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Geithain, der viel Zeit investiert, um bei den Heranwachsenden die Begeisterung für die Feuerwehr zu wecken

Karsten Zeising Quelle: Jens Paul Taubert

Sören Petzold stellvertretend für die Jugendfeuerwehr Ossa, die ihren 20. Geburtstag feierte, und für das Team Westsachsen, das im Feuerwehrsport Pokale holt.

Sören Petzold Quelle: Jens Paul Taubert

Zum Dienstjubiläum in der Feuerwehr wurden geehrt: Sindy Benndorf, Christian Lux (20 Jahre), Sven Kühn und Kay Fischer (30 Jahre).

Christian Lux, Sindy Benndorf, Sven Kühn (von links) Quelle: Jens Paul Taubert

Von Ekkehard Schulreich