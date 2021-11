Frohburg/Jahnshain

Hoch in den Himmel über dem Kohrener Land stiegen unzählige Drachen: Der Bürgerverein JaLiMeu hatte vorm neuerlichen Teil-Lockdown auf die Wiese des einstigen Agrarflugfeldes zwischen Jahnshain und Meusdorf zum Drachenfest eingeladen – und Dutzende Familien kamen, das gemeinschaftliche Erlebnis genießend.

Ähnlich hochfliegend sind die Pläne, die der Verein ab dem kommenden Jahr umsetzen will. Die alte Jahnshainer Schule soll zu einem Haus für die Gemeinschaft der drei Dörfer Jahnshain, Linda und Meusdorf am Südrand des Landkreises Leipzig umgebaut werden. Der Schlüssel zum Erfolg heißt Bauhütte.

Zum Drachenfest wird die Feldküche eingeheizt: Jörg Stahl und Ilke Schulz an der Suppen-Bar. Quelle: Jens Paul Taubert

Bauantrag wird noch 2021 gestellt

„Noch im November stimmen wir im Verein ab, wie gebaut werden soll. Denn wir wollen möglichst vieles selbst machen“, sagt die Vereinsvorsitzende Ilke Schulz. Ziel sei es, noch in diesem Jahr den Bauantrag einzureichen. Der ist nicht nur nötig, um das vom langen Leerstand baulich angegriffene Gebäude für neue Zwecke in Betrieb zu nehmen. Es geht auch um den Ersatz eines in den 1960er-Jahren errichteten Anbaus.

Der soll abgerissen, das Material soll aufbereitet werden. Vorgesehen ist, dass das neue barrierefreie Bauwerk Toiletten und Sanitärräume aufnimmt. Abstimmungsbedarf sehen der Verein und der Thierbaumer Bauplaner Gerhard Köpping zudem mit den Denkmalbehörden. Denn das 130 Jahre alte Schulgebäude in unmittelbarer Nachbarschaft der Dorfkirche steht unter Umgebungsdenkmalschutz.

Sobald die Baugenehmigung eintrifft, wollen die 32 Mitglieder des Vereins loslegen. Sie sind sich der Unterstützung vieler gewiss. Schulz benennt den Leitgedanken so: „Jeder soll mit dem, was er anfasst, etwas in dieses Haus einbringen.“ Mit der fachlichen Konzentration der Kräfte vor Ort in Verbindung mit regionalem Handwerk setzt die Akteure auf die Tradition der Bauhütten. Die ermöglichten vor allem im ausgehenden Mittelalter den Bau großer Kirchen.

Die Bauhütte soll die alte Jahnshainer Schule retten. Quelle: Jens Paul Taubert

Frohburg hat Kläranlage gebaut

Die JaLiMeu-Bauhütte trifft nicht nur die Intentionen vieler in den drei Dörfern. Der Ansatz überzeugte auch die Jury des Wettbewerbes „Ideen für den ländlichen Raum“, den das sächsische Ministerium für Regionalentwicklung ausgelobt hatte. Sie erkannte dem Verein im vergangenen Jahr den Hauptpreis zu, stolze 25 000 Euro. Der bildet eine finanzielle Basis, um loszulegen.

Zupass kommt dem Bürgerverein, dass Ilke Schulz für den Verein in das Förderprogramm „Neuland-Gewinner“ aufgenommen wurde. Das von der Robert-Bosch-Stiftung getragene Projekt will „Zukunft erfinden vor Ort“: „Wir wollen Inspirationsquellen sein, neue Wege gehen, um gut miteinander leben zu können in den vielen gesellschaftlichen Veränderungen heute – für die Schönheit des Landlebens. Das wollen wir anpacken.“ Als Neuland-Gewinnerin agiert bereits Franziska Mascheck vom Kulturgut Linda, einem Partner des Jahnshainer Vorhabens.

Unterstützung erfährt der Verein, der mit der Stadt Frohburg einen Erbbaupachtvertrag über die Immobilie abschloss, auch von der Kommune. Die hielt Wort, erneuerte in den vergangenen Wochen die Kleinkläranlage für das Schulgrundstück. Einbezogen, aber monitär getrennt, wurde der Abwasseranschluss des Kantorenhauses.

