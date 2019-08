Frohburg/Gnandstein

Ein lange vergessener Gang aus dem 15. Jahrhundert soll auf Burg Gnandsteinkünftig von einer abgeschirmten Terrasse auf der Westwehr zu einem Gewölbe führen, in dem sich besonders stilvoll feiern lässt. Mehr als sechs Millionen Euro will das Land Sachsen, dem die mittelalterliche Burg auf einem Felssporn über der Wyhra gehört, in den kommenden beiden Jahren in die Sanierung des Westflügels investieren.

Danach enden die durch baupolizeiliche Sperrungen verursachten Einschränkungen, mit sich denen Burg-Gastronom Gerhard Brandl über Jahre konfrontiert sieht. Das Projekt bezieht den Wirtschaftshof unmittelbar vor dem Burgtor mit ein. Übernachtungsmöglichkeiten werden in das Pächterhaus verlagert.

Der Westflügel, der saniert werden soll, von der Burgseite aus. Da die Bauarbeiten von außen her erfolgen, soll der Betrieb im historischen Burghof nicht beeinträchtigt werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Museum und Gastronomie brauchen einander

Seit den fünfziger Jahren wurde der Westflügel der Gnandsteiner Burg gastronomisch genutzt. Die Handelsorganisation (HO) betrieb ein Restaurant und nutzte auch die Terrasse auf der Westwehr, von der aus sich ein faszinierender Blick auf das Dorf und weit hinein ins Kohrener Land bietet. Schon die von Einsiedel, bis Kriegsende auf der Burg ansässig, hatten bemerkt, dass Besucher des Museums eine Bewirtung zu schätzen wissen, und deshalb ein kleines Café betrieben.

Gerhard Brandl, der 1990/91 die Gaststätte übernahm, darf seine Gäste aber seit sechs Jahren schon nicht mehr auf der Terrasse begrüßen. Ebenso wenig nutzen darf er das angestammte Restaurant im Westflügel. Die Gründe dafür liegen im Bauzustand und in mangelndem Brandschutz.

Brandl behilft sich seither mit den historischen Räumen im Nord- und im Südflügel, um seine Gäste zu versorgen. Zudem nutzt er das Sahliser Lusthaus für Hochzeiten und große Gesellschaften. Nach jahrelangem Rechtsstreit mit dem Freistaat steht nun eine Einigung, die Brandl akzeptiert und die ihn neuen Mut schöpfen lässt. Was geplant sei und nun umgesetzt werde, sei ambitioniert. Und: „Während des Baus läuft unser Betrieb ohne Einschränkungen weiter.“

Für die Terasse der Burg Gnandstein gibt es neue Baupläne. Quelle: Jens Paul Taubert

Gang führt zu den Verteidigungsanlagen

Bereits saniert wurde das Mauerwerk der Westwehr. „Dabei sind Reste der alten Verteidigungsanlage zutage getreten“, sagt Peter Knieriem vom Staatsbetrieb Schlösser, Burgen und Gärten, der unter anderem für Gnandstein verantwortlich ist. Ein Teil der Befestigung war in den vierziger Jahren abgerutscht und wurde jetzt wieder hergerichtet. Das bedeutet nicht nur einige Quadratmeter Zuwachs für die Terrasse – an deren Stelle sich vor Jahrhunderten ein Gebäude befand.

Entstanden ist wenige Meter unterhalb eine zweite kleine Plattform, lediglich zu erreichen durch besagten Gang von einem Gewölbekeller aus, in dem sich aktuell noch die Heizung befindet. Die werde verlagert, so Knieriem, und der zum Teil noch verfüllte Gang werde komplett freigelegt: „Das wird für die, die im Gewölbe feiern, ein Highlight.“

Von der Café-Terrasse aus haben Besucher einen traumhaften Blick ins Kohrener Land. Quelle: Jens Paul Taubert

Der Westflügel, errichtet im 19. Jahrhundert und damit deutlich jünger als die anderen Bereiche der Burg, wird saniert und zurückgeführt auf das Aussehen der Vorkriegszeit. Die Beherbergung wird aus baulichen Gründen in das Pächterhaus vor der Burg verlagert. „Zurzeit wird intensiv geplant“, sagt der Burg-Chef. Damit stelle man sicher, dass im nächsten und übernächsten Jahr gebaut wird. Gebaut im Übrigen vor allem von der Westseite aus, so dass Museums- und Gastronomie-Betrieb nicht behelligt würden.

Gnandsteiner Burg strahlt wieder stärker aus

Sachsens Finanzminister Matthias Haß ( CDU) hatte sich kürzlich auf der Gnandsteiner Burg umgeschaut und sich auch über die aktuellen Investitionen, in Summe 6,7 Millionen Euro, informiert. Dass die dazu beitragen, die Ausstrahlung der Burg auf den Tourismus des Kohrener Landes spürbar zu erhöhen, darin stimmen Peter Knieriem und Gerhard Brandl überein. Er rechne mit einem deutlichen Zuwachs an Gästen, so Brandl: Museum, Gaststätte, Hotel auf der Burg –“das ist doch eine ideale Kombination.“

Von Ekkehard Schulreich