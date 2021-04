CDU nominiert Richter für Bürgermeisterwahl

Frohburg

Einstimmig nominiert hat der CDU-Stadtverband Frohburg und Kohrener Land Karsten Richter als Kandidat für die Frohburger Bürgermeisterwahl am 26. September. Das ist das klare Ergebnis der Mitgliederversammlung vom Wochenbeginn. „Wir freuen uns, dass Karsten Richter sich bereit erklärt hat, seinen Hut nochmals in den Ring zu werfen“, sagt Michael Franke, der die CDU-Fraktion im Frohburger Stadtrat leitet. „Bei den großen Herausforderungen, die in den nächsten Jahren in Frohburg, Kohren-Sahlis und den Ortseilen vor uns stehen, braucht es an der Spitze der Verwaltung jemand mit ausreichend Erfahrung und dem notwendigen Fachwissen.“

Gemeinsam Entwicklungsziele präsentieren

Der Frankenhainer bringe all das. Er sei deshalb auch aus Sicht vieler weiterer Unterstützer der geeignete Kandidat. „Wir haben viele Gespräche mit Bürgern, Vereinen und Mitgliedern der städtischen Gremien geführt“, so Franke. In den nächsten Wochen und Monaten werde man gemeinsam die Ideen und Ziele für eine erfolgreiche Stadt- und Dorfentwicklung in den kommenden Jahren vorstellen.

Von Ekkehard Schulreich