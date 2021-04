Penig/Obergräfenhain

Zu einem Unfall kam es Mittwochnachmittag in der Nähe von Obergräfenhain. Der 57-jährige Fahrer eines Pkw Citroën war gegen 14.30 Uhr aus dem Peniger Ortsteil in Richtung Lunzenau unterwegs. Etwa 200 Meter vorm Abzweig nach Himmelhartha überholte der Autofahrer ein Kleinkraftrad Simson. Zeitgleich kam auf der Gegenfahrbahn ein Fahrzeug entgegen. Um eine Kollision mit diesem Auto zu vermeiden, wich der Citroën-Fahrer nach rechts aus, wobei er den 63-jährigen Moped-Fahrer streifte. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Das derzeit unbekannte Fahrzeug setzte sein Fahrt fort, ohne anzuhalten. Am Citroën und an der Simson entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 300 Euro.

Von LVZ