Container brennen in Bad Lausick

Bad Lausick

Ernüchterung am Neujahrsmorgen: Bei einer Rundfahrt durch Bad Lausick stellt Hans-Peter Weiske fest, dass in der Silvesternacht Vandalen in der Kurstadt gewütet haben. Zwei Kleidercontainer in unmittelbarer Nähe eines Lebensmitteldiscounters und eines Bekleidungsfilialisten waren in der Nacht vermutlich durch Silvesterknaller in Brand gesetzt worden. Die Container waren von Ruß geschwärzt, die Kleiner lagen im Umfeld verstreut. Für den Bewohner der Kurstadt unverständlich. Die Polizei machte dazu keine Angaben.

Von Birgit Schöppenthau