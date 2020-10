Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Grimma: Landkreis Leipzig wird zum Risikogebiet

Landkreis Leipzig

Schon die ganze Woche stiegen die Zahlen, jetzt hat auch der Landkreis Leipzig den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen überschritten – und gilt somit als Risikogebiet. Allein seit Mittwoch sind weitere 53 Fälle hinzugekommen, der Inzidenz-Wert im Kreis ist auf 51,6 geklettert. Insgesamt haben sich seit Anfang März 433 Personen angesteckt, unter ihnen 118 Personen, die aktuell infiziert sind. In Quarantäne befinden sich 517 Menschen.

Virus in Altenpflegeheim in Grimma ausgebrochen

Wie aus Informationen des Landratsamts hervorgeht, ist der nochmals sprunghafte Anstieg seit Mittwoch auch auf den Ausbruch des Virus in einem Grimmaer Pflegeheim zurückzuführen. Nach LVZ-Informationen handelt es sich dabei um das Caritas-Altenpflegeheim „Stadthaus“. Heimleiter Thomas Klomhuß bestätigte den Ausbruch. „Die betroffenen Mitarbeiter und Bewohner befinden sich in Quarantäne“, sagte er, die Angehörigen der Bewohner seien informiert. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurden die Hygiene-Maßnahmen angepasst. Über deren Einhaltung werde gewacht. In der Einrichtung mit etwa 100 Bewohnern wurden nach Angaben des Kreises bis jetzt etwa 30 Personen positiv getestet – unter ihnen sowohl Bewohner, als auch Pflegerinnen und Pfleger. Am Donnerstag erfolgten noch weitere Abstriche, deren Ergebnisse noch ausstehen.

Landkreis arbeitet an Allgemeinverfügung

Der Landkreis erarbeitet aktuell eine Allgemeinverfügung, um auf die Lage zu reagieren. Wie die neuen Regeln konkret vor Ort aussehen, werde momentan noch abgestimmt, so Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamts. Dabei werde man sich natürlich an die neue Corona-Schutzverordnung halten, die ab Sonnabend in ganz Sachsen in Kraft tritt und für Gebiete mit hohem Infektionsgeschehen eine Reihe von Maßnahmen definiert.

Dazu gehört etwa die Beschränkung von Feiern und das Tragen von Masken auf öffentlichen Plätzen. Allerdings müsse jeder Landkreis diese Regeln für sich anpassen. „Wir müssen etwa noch klären, welche Plätze wir genau als öffentlichen Raum definieren“, so Laux, die zeitnah mit der Veröffentlichung der neuen Verfügung rechnet.

Auch die Städte selbst beschäftigen sich mit dieser Frage. „Eine Maskenpflicht im dichten Gedränge auf dem Markt ist nicht falsch", ist etwa die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) überzeugt.

Städte bereiten sich auf die neue Lage vor

Als logische Schlussfolgerung angesichts der steigenden Infektionszahlen hat die Stadtverwaltung Wurzen die Verschärfung der Corona-Regeln im Freistaat bezeichnet. Allerdings, sagte Pressesprecherin Cornelia Hanspach, sei der Inhalt der neuen Schutzverordnung keineswegs so dramatisch, wie manche glauben. „Wir haben bereits Anfang der Woche auf die jetzige Situation reagiert und unter anderem den Kontakt mit unseren Kindertagesstätten gesucht, um zu wissen, wie die Einrichtung momentan bei der Kinderbetreuung arbeiten.“

Zugleich aktivierte das Stadthaus den kommunalen Corona-Krisenstab, dessen Mitglieder sich nunmehr wieder einmal in der Woche zum Informationsaustausch treffen. Im Bezug der Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen teilte Hanspach mit, dass die Verwaltung darunter nicht zwingend den weiträumigen Markt sieht. Viel eher bestünde eine höhere Infektionsgefahr an Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs, wie dem Busbahnhof am Clara-Zetkin-Platz, oder auf Supermarkt-Parkplätzen. „Diese Orte werden wird dann auch dem Gesundheitsamt des Landkreises melden.“

