Corona-Klappe, die zweite: So läuft der Schulanfang in der Borna-Geithainer Region ab

Geithain

Eine Schulaufnahme-Feier ohne Eltern? In der International Primary School Geithain stand das nie zur Debatte. In einer Hinsicht aber baute man vor, um Pandemie-beschränkten Risiken und Einschränkungen aus dem Weg zu gehen: Das Programm ist nicht auf der Bühne, sondern auf dem Monitor zu sehen, aufgezeichnet bereits in den letzten Tagen vor den Sommerferien von Mädchen und Jungen der Klassenstufe zwei.

„Wir möchten natürlich unbedingt, dass die Familien an diesem wichtigen Tag unmittelbar dabei sein können“, sagt Heike Bergmann, die die nicht staatliche Grundschule leitet. Nach der Aufnahmefeier in der Turnhalle, bei der die 42 Erstklässler ihre Ranzen erhalten, gehen sie gemeinsam mit ihren Klassenleiterinnen Alexandra Schaedler und Lina Nix in die Klassenzimmer. Danach warten die Eltern mit den Zuckertüten auf dem Schulhof.

Tradition trotz Pandemie-Einschränkungen in Lobstädt

In Lobstädt setzt die Grundschule auf Tradition: Wie immer findet die Feier im Saal des örtlichen Gasthofes Kastanienhof statt und es gibt auch ein Bühnenprogramm, nur kleiner und kürzer und mit weniger Worten, wie Schulleiterin Viola Schwingel sagte.

Abstand bitte: Das wird bei den Feiern – wie hier 2020 in Rötha – auch diesmal wieder gelten. Das Wetter verspricht gut zu werden, so dass die Veranstaltungen, die draußen geplant sind, gut stattfinden können. Quelle: LVZ-Archiv

Anders als sonst sei, dass die Teilnehmerzahl begrenzt werden muss. So dürfen nur die Eltern und eventuell Geschwister dabei sein, die mit Abstand zu anderen Familien im Saal sitzen. Da die kleine Schule Lobstädt – 89 Kinder lernen dort von der ersten bis zur vierten Klasse – diesmal mit 26 Steppkes viele Erstklässler hat, können nicht wie im vergangenen Jahr vier Besucher pro Kind eingeladen werden. Wie immer aber erhalten die Erstklässler dann ihre Zuckertüten vor der Schule an der frischen Luft. Eine Überraschung soll es auch geben an diesem besonderen Tag.

Theaterstück auf Schulhof in Frankenhain

„Corona existiert noch. Deshalb müssen wir kleine Einschränkungen in Kauf nehmen“, sagt Jörg Schulze, Leiter der Grundschule im Frohburger Ortsteil Frankenhain. Das bedeute, dass an der Feier im Vereinshaus des Dorfes pro Kind nur zwei Personen teilnehmen könnten. Danach gehe man gemeinsam hinüber in die Schule. „Dort können Großeltern und Geschwister hinzu kommen. Dann gibt es die Zuckertüten.“

Und auf dem Hof das Theaterstück vom Rübchen, das sich nicht ohne Weiteres ernten lassen möchte. Ines Neudeck wird Klassenleiterin der neuen ersten Klasse, die 23 Mädchen und Jungen zählt. „Ich freue mich sehr auf die Erste“, sagt die Lehrerin.

400 Plätze in der Clemens-Thieme-Grundschule in Borna

In der Clemens-Thieme-Grundschule in Borna-Nord soll die Einschulungsfeier so normal wie möglich stattfinden. Mit kleinen Einschränkungen. So werde es laut Schulleitung für jede Klasse einen Durchgang in der Turnhalle geben. „Und da wir dort 400 Plätze haben, können auch Omas und Opas, Tanten und Onkel mit“, heißt es.

Bis zum Platz müsse von den Besuchern eine Maske getragen, dort aber dürfe sie abgesetzt werden. Für die Erstklässler gehe es am Sonnabend zunächst ins künftige Klassenzimmer, anschließend dann in die Turnhalle. Auf dem Schulhof bekommen die Schulanfänger schließlich ihre Zuckertüten.

Auch in Groitzsch Feier ohne Großeltern

In Groitzsch müssen in Anbetracht des begrenzten Platzes in der Aula die Großeltern wieder draußen bleiben. „Leider“, sagt Schulleiterin Nadine Eisenschmidt. Auch wenn die drei Klassen in drei Durchgängen ihre Feierstunde haben, so bleibt dennoch nicht genügend Platz, um die Familien in Gänze unterbringen zu können. Wie in Borna auch, lernen die ABC-Schützen in der Grundschule zunächst ihre Klassenzimmer kennen, auf der Bühne der Aula folgt ein kleines Programm. Und auf dem Schulhof wartet anschließend die große Überraschung: die Schultüte.

