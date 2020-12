Corona-Kontrollen: Kommunen im Kreis Leipzig stoßen an ihre Grenzen

Borna

Ausgangssperre, Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht: Die meisten Kommunen im Altkreis Borna kündigten an, dass die vom Freistaat verfügten Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus kontrolliert werden. Aber auf dem flachen Land geraten die Ordnungsämter allerdings an ihre Grenzen.

Kein nächtlichen Patrouillen in Borna

Die Stadt Borna schickt kein eigenes Personal auf die Straße, um die Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr zu kontrollieren. „Das ist Sache des Landkreises“, erklärt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes sollen nicht auf der Straße patrouillieren. Das diene auch deren eigenem Schutz, damit die keiner erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind.

Landratsamt geht Hinweisen nach

„Das Landratsamt ist derzeit mit insgesamt acht Mitarbeitern im gesamten Kreisgebiet unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung zu kontrollieren“, erklärte die Sprecherin der Kreisbehörde, Brigitte Laux. Dabei erfolge eine Abstimmung mit den Außendienstmitarbeitern der Städte und Gemeinden. „Wir gehen dabei vor allem Hinweisen nach, die uns erreichen, werden aber ab dieser Woche verstärkt auch allgemein kontrollieren. Schwerpunkt für uns als Landkreis werden Läden, Einrichtungen und Unternehmen sein, die nicht geöffnet haben dürfen.“ Ein Auge habe man auch auf die Einhaltung der Hygiene-Regeln.

Kennen „unsere Pappenheimer“

In Neukieritzsch gibt es punktuelle Kontrollen. „Wir kennen unsere Pappenheimer und die Hotspots“, sagt Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU). Dazu gehören etwa Garagenhöfe. Allerdings kann die Gemeinde kein Riesenaufgebot an Personal rausschicken. Das Neukieritzscher Ordnungsamt hat drei Mitarbeiter, was deren Wirkungskreis beschränkt. Dennoch will die Gemeinde bei der Durchsetzung der Ausgangssperre Präsens zeigen. Hellriegel: „Wir haben einen Einsatzplan erstellt.“ Wenn aber jemand in seinen eigenen vier Wänden feiert, „wie sollen wir das kontrollieren“.

Hohe Disziplin in Böhlen

Stichpunktartige Kontrollen wird es auch in Böhlen geben. Flächendeckend ist das allerdings kaum zu schaffen, macht Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) klar. In Böhlen sei aber die Disziplin sehr hoch, wenn es um die Einhaltung der Corona-Vorschriften geht. Trotz werde die Stadt Kontrollen im Rahmen des Möglichen durchführen.

Appell an die Vernunft der Bürger

„Wir können nur im Rahmen unserer Möglichkeiten handeln – und die sind personell begrenzt“, sagt der Geithainer Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Im Rathaus gebe es zwei Mitarbeiter, die für solche Kontrollen in Frage kämen. Was schaffbar sei, tue man. Vor allem aber „appellieren wir an die Vernunft der Bevölkerung“.

Personelle Engpässe

Ein personelles Problem gibt es auch in Groitzsch: „Wir wurden vom Landkreis angefragt, ob wir Unterstützung bei den Kontrollen leisten können, aber das mussten wir verneinen“, sagt Bürgermeister Maik Kunze ( CDU). Aufgrund der Corona-Pandemie konnten viele Stadt-Mitarbeiter ihren Urlaub in diesem Jahr nicht nehmen. Die vielen Urlaubstage müssten nun zum Jahresende abgebaut werden. „Größere Städte können mit ihrem Personal anders agieren, wir sind aktuell dazu nicht in der Lage“, fügt er hinzu.

Polizei ist aktiv

Wenn es auch für einige Kommunen schwierig ist, die Polizei ist aktiv: Wer aus dem Leipziger Land am Montag nach Ostthüringen hinüber fuhr, etwa um in einem dort noch geöffneten Möbelgeschäft oder einem Baumarkt einzukaufen – der konnte es auf dem Rückweg unter Umständen mit der Polizei zu tun bekommen. Wer meinte, dem harten Lockdown in Sachsen so ein Schnippchen zu schlagen und etwa in Altenburg ein Schnäppchen zu machen, konnte sich durchaus irren.

Hilfe von der Bereitschaftspolizei

Zwar gebe es kein Verbot, über die Landesgrenze zu fahren, sondern nur eine Empfehlung, das zu unterlassen, sagt Mandy Heilmann von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig. Es gelte aber, dass Einkäufe nur im Sinne der Grundversorgung erlaubt seien. Lebensmittel gehörten dazu, ein Regal oder ein paar Eimer Wandfarbe allerdings nicht. Stellten die Beamten bei ihren punktuellen Kontrollen fest, dass solche nicht statthaften Einkäufe getätigt wurden, zögen sie die Betreffenden zur Verantwortung.

Streifen im Revierbereich

„Ab Montagnachmittag erhält das Revier Borna Unterstützung durch eine Gruppe der Bereitschaftspolizei“, sagt Heilmann. Diese Beamten verstärkten die Streifen im Revierbereich. Sie kämen, angepasst an die aktuelle Lage, dort zum Einsatz, wo Schwerpunkte entstünden. Sich mit Vorschriften und Erlassen zu beschäftigen, sei das tägliche Brot der Beamten. Allerdings sei die Situation jetzt schon eine besondere aufgrund der permanenten Präzisierung der Beschränkungen und aufgrund der unterschiedlichen Handhabungen in den einzelnen Landkreisen und Bundesländern.

