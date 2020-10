Corona-Lage im Landkreis Leipzig spitzt sich zu: Viele Ansteckungen auf Feiern

Landkreis Leipzig

Lange gab es nur wenige Corona-Fälle im Landkreis Leipzig, nun aber schnellen die Zahlen in die Höhe. Allein seit Donnerstag sind 21 neue Infektionen hinzugekommen. Damit steigt die Zahl derer, die sich seit Anfang März 2020 mit dem Virus angesteckt haben auf 325 – darunter 71 Menschen, die aktuell betroffen sind.

Laut dem Landratsamt verteilt sich der hohe Anstieg über viele Kommunen und alle Altersgruppen. Durch die Verfolgung der Kontakte sei erkennbar, dass viele Personen sich in der Zeit um den 3. Oktober angesteckt hätten – etwa bei Feiern, Festen und Veranstaltungen.

Grundschule und Sparkasse betroffen

Mittlerweile hat es auch die Clemens Thieme Grundschule in Borna getroffen. Hier war bei einem Jungen eine Infektion nachgewiesen worden. In der Folge wurden am Freitag etwa 20 Kinder sowie deren Lehrer und Erzieher getestet und mit ihren Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt.

Auch die Sparkasse in der Region kämpft mit mehreren Verdachtsfällen unter Mitarbeitern. Um Angestellte und Kunden zu schützen, sind die Filialen in Frohburg und Kohren-Sahlis bis Ende der Woche geschlossen geblieben.

Inzidenz liegt bei 20,4

Momentan liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen bei 20,4. Steigt dieser Wert auf über 35, werden durch den Landkreis weitere Maßnahmen ergriffen. „Bitte seien Sie weiterhin umsichtig, um die erworbene Freiheit zu erhalten“, heißt es in einer Erklärung des Landratsamts dazu.

In Geithain und Lossatal – lange Corona-freie Inseln – gibt es mittlerweile ebenfalls erste Fälle. Nur in Pegau gibt es weiterhin keine einzige Ansteckung.

