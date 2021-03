Corona-Lockdown: Im Landkreis Leipzig wird mehr gekocht und gespielt

Landkreis Leipzig

Keine größeren Ausflüge und Reisen, keine Besuche in Gaststätten, keine Volksfeste, geschlossene Türen in Schulen und Kindergärten - Familien müssen sich in Zeiten der Corona-Pandemie einiges einfallen lassen, um adäquaten Ersatz für bisher selbstverständliche Dinge zu schaffen. Vor allem Eltern kleinerer Kinder sehen sich längst als Unterhalter, Lehrer und Spielkamerad. DIe LVZ wollte wissen, wie sich das Leben von Familien in den vergangenen Wochen und Monaten verändert hat.

Ganz wilde Basteleien

„Wir haben uns auf alle Fälle mehr Zeit für die Familie genommen“, berichtet die Geithainerin Sarah Hammer. Dabei wurden sogar „ganz wilde Bastelsachen“ ausprobiert, zum Beispiel das Gießen und anschließende Bemalen von Gipsfiguren. Die Bastelzeit sei dann deutlich länger als sonst üblich gewesen. Ihre vierjährige Tochter Mara habe darüber hinaus mit großer Begeisterung Vogelfutter aus verschiedenen Körnersorten gemischt. „Und wir haben natürlich ganz viel gespielt, vieles konnten wir dabei bewusster als sonst wahrnehmen.“

Brettspiele rausgeholt

Niklas Kain und Stacy Kitze Quelle: Bert Endruszeit

Der Frankenhainer Niklas Kain verrät, dass man im Familienkreis viel mehr gemeinsam gespielt und so auch mehr als sonst miteinander am Tisch gesessen habe. „Brettspiele wie Monopoly oder Siedler wurden sonst ja nur zu besonderen Feiertagen rausgeholt, die hatten teilweise schon richtig Staub angesetzt.“ Kulinarisch habe sich jedoch nur wenig verändert. „Wir experimentieren beim Kochen ohnehin immer. Nur gebacken wurde deutlich mehr, vor allem Brot.“ Insgesamt habe die Familie in den zurückliegenden Monaten gut zusammengehalten. „Von daher war es eine gute Zeit. Trotzdem sollte die jetzt bald vorbei sein.“

Verstärkt Hobbys gewidmet

Stacy Kitze hat sich in den Monaten des Lockdowns verstärkt ihren Hobbys gewidmet. „Vor allem habe ich viel genäht und gelesen. Das sind Dinge, die sonst wegen der Schule meist etwas runtergefallen sind.“ Jetzt habe sie vor allem solche Bücher gelesen, die ohnehin schon längst im Regal standen. „Nur ein oder zwei Stück habe ich zusätzlich gekauft.“ Küchentechnisch gab es keine großen Veränderungen. „Mein Vater hat etwas mehr für uns alle gekocht, aber das macht er sonst ja auch.“

Rezepte aus der Heimat ausprobiert

Kristoffer Fuglestad Quelle: Bert Endruszeit

Der Geithainer Kristoffer Fuglestad stammt ursprünglich aus Norwegen und hat nun die Gelegenheit genutzt, einige Rezepte aus seiner Heimat herauszusuchen und auszuprobieren. „Einige davon haben sich bewährt und werden nun zur Gewohnheit.“ Längst sei es für ihn ganz normal, verstärkt mehr zu kochen und dabei auch mal zu experimentieren. Hoch im Kurs standen auch Brettspiele und Puzzles und an wärmeren Tagen allerhand Erdarbeiten im Garten. „Wir haben da schon etwas für Ordnung gesorgt. Das war gut um etwas abzuschalten vom Alltag.“ Die Zeit der Pandemie habe bei ihm jedoch auch Gelegenheit gegeben, sich mit grundlegenden Fragen zu beschäftigen. „Ich hatte mehr Zeit für Ruhe und auch dafür, Gott zu suchen und mir Gedanken über den Sinn des Lebens zu machen. Das hat gut getan.“

Jeden Tag an der frischen Luft

Für Marcus Kleinen und seine Familie war und ist die Zeit der Pandemie durchaus anstrengend. „Wenn man in Schichten arbeitet und dann noch die Kinder betreuen muss, dann ist das nicht ganz ohne. Wir haben immer von unseren drei Schichten gesprochen: Die erste ist die Arbeit, die zweite Kinder und Haushalt und die dritte Schlafen.“ Gemeinsame Spielabende habe es deshalb nicht gegeben, denn einer hätte immer arbeiten müssen. Viel zu tun gab es für den Frohburger und seine Lieben auch in Sachen Schule. „Grundschüler können in der ersten Klasse nicht einfach so allein vor dem Bildschirm sitzen und Fernunterricht machen. Die müssen ja angeleitet werden. Und auch Kindergartenkinder wollen immer betreut werden.“ Glücklicherweise würden sich nun mit steigenden Temperaturen auch mehr Möglichkeiten für Freiluftaktivitäten bieten. „Wir sind zwar jeden Tag draußen, aber wenn es kalt und regnerisch ist, dann ist das nicht so toll.“

Draußen Sport treiben

Hans-Werner Kreisler hat die Bewegung an frischer Luft für sich neu im Lockdown entdeckt. Gezwungenermaßen. „Weil die Fitnessstudios geschlossen sind, blieb mir nichts anderes übrig, als draußen Sport zu betreiben“, so der 58-Jährige. „Es macht zwar auch Spaß, aber ich werde meinem Fitnessstudio ganz sicher nicht untreu, wenn es denn irgendwann wieder öffnen darf“, so der Grimmaer.

Stube zum Fitnessstudio umgestaltet

Anke Schumann Quelle: Roger Dietze

Zum privaten Fitnessstudio umgestaltet haben ihre gute Stube im Lockdown die Klingaerin Anke Schumann und ihr Ehemann. „Unter anderem haben wir gemeinsam Übungen mit Hulahoop-Reifen und Springseilen gemacht“, erzählt die 53-Jährige, die beruflich im Rehasport-Bereich tätig ist und sich mit der Materie entsprechend gut auskennt. „Wir haben einiges ausgeräumt, um Platz für die diversen Übungen zu schaffen“, so die Parthensteinerin, die in diesen Zeiten des Getrenntseins von den Lieben ein Hoch auf die neuen Medien anstimmt. „Unsere Kinder wohnen in Dresden, und wir halten den Kontakt via Facebook und Whatsapp. Gar nicht auszudenken, wenn uns Corona in der DDR ereilt hätte, als die Leute noch nicht einmal ein Telefon besaßen“, so Anke Schumann, die sich nach eigenem Bekunden in den vergangenen Wochen auch intensiver dem Kochen gewidmet hat. „Ich habe mir dazu einfach mehr Zeit genommen und auch auf den Einkauf ein noch größeres Augenmerk gelegt.“

Streng an Regelungen gehalten

Mit zwei Kindern im Kleinkind- und im Grundschulalter waren die Lockdown-Wochen im Hinblick auf die Gestaltung der gemeinsamen Familienzeit für Madleen Hoppach vom Finden von Ausflugszielen im 15 Kilometer-Radius rund um Großsteinberg geprägt. „Wir haben uns hinsichtlich der Mobilitätseinschränkung streng an die Vorgaben gehalten, und im Ergebnis meine ich, dass wir jetzt so ziemlich alle Ecken innerhalb 15 Kilometer-Radius kennen“, lacht so die Parthensteinerin.

Nicht zuletzt Labrador-Mischling Kiara sorgt dafür, dass Madleen Hoppach und Töchterchen Rosalie ihre tägliche Dosis Bewegung auch in Lockdown-Zeiten erhalten. Quelle: Roger Dietze

Mittels Touren per Fahrrad, zu Fuß und auf Inlinern habe man seit November weitere Zeit an der frischen Luft verbracht und sich darüber hinaus in den eigenen vier Wänden eine Menge einfallen gelassen. „So haben wir einem Heim-Kinoabend veranstaltet und dabei alle kulinarischen Register mit Popcorn und ungesunden Getränken gezogen. Und mit der großen Tochter habe ich mir zudem einen Wellness-Nachmittag mit allem drum und dran wie Gurkenscheiben auf den Augen gegönnt.“

Von Bert Endruszeit und Roger Dietze