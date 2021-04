Corona-Lockerung im Landkreis Leipzig: Händler und Museen dürfen öffnen

Landkreis Leipzig

Über die Oster-Feiertage hat der Landkreis Leipzig 197 neu mit dem Coronavirus Infizierte gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Anfang März 2020 beträgt 12 023. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der in einer Woche frisch Betroffenen pro 100 000 Einwohner angibt, schwankte zwischen 169,3 und 177,4 – und damit auf hohem, fast gefährlichem Niveau nach bisherigen Regeln. Und doch ist zwischen Röcknitz und Altmörbitz sowie Elstertrebnitz und Mutzschen ab Dienstag der Lockdown weniger streng. Das Landratsamt gestattet mit einer am Montag erlassenen Allgemeinverfügung im Kreis Lockerungen zum 6. April.

Click & Meet: Mehr Händler dürfen öffnen

Damit kehrt das Einkaufen per „Click & Meet“ zurück, der Ladenbesuch nach einer Terminbuchung. Womit Händler verschiedener Branchen zum Zuge kommen. Auch Museen, Tierparks, Galerien und Gedenkstätten dürfen öffnen. Die Kunden und Gäste müssen allerdings einen tagesaktuellen negativen Selbst- oder Schnelltest vorweisen. Und die Händler und Betreiber müssen spezielle Regularien beachten und einhalten.

Die Öffnung sowie die Bestimmungen gelten ebenso bei körpernahen Dienstleistungen, wobei das Personal die Schnelltest durchführen darf (nach einer Schulung) beziehungsweise den Selbsttest der Kunden beaufsichtigen muss.

Außensport zu zweit und in Nachwuchs-Gruppen

Zulässig ist auch, heißt es in der Allgemeinverfügung, Individualsport allein oder zu zweit im Außenbereich. Beim Nachwuchs ist das sogar in Gruppen gestattet, die maximal 20 Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres umfassen dürfen. Die Nutzung von Außensportanlagen ist möglich.

Neuer Bezugswert: Auslastung von Klinik-Normalbetten

Die Entscheidung des Landkreises basiert auf der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung in Sachsen, die für Lockerungen nicht mehr nur den Inzidenzwert als Maßstab nimmt. Jetzt geht es um die Belegung von Betten auf Normalstationen der Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten (keine Intensivbetten). Diese Zahl muss unter 1300 liegen – was am Montag mit 1002 der Fall war. Damit lag die Auslastung bei 64,4 Prozent. Allerdings wird laut Prognose des Freistaates ein Überschreiten der Grenze ab dem 11. April erwartet. Dann muss der Lockdown wieder verschärft werden.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz