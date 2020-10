Landkreis Leipzig

Im Grimmaer Caritas-Altenpflegeheim „ Claudine Thévenet“ musste nach Aussage von Leiter Thomas Klomhuß noch keiner der etwa 30 infizierten Bewohner und Mitarbeiter in ein Krankenhaus eingewiesen worden. „Bei ihnen allen ist der Zustand stabil“, erklärte er. Über das Haus sei eine komplette Quarantäne verhängt worden. „Das heißt, es gibt eine komplette Besuchssperre, die Bewohner bleiben auf ihren Zimmern. Nur wenn jemand im Sterben liegt, gestatten wir Angehörigen den Zutritt“, sagte Klomhuß und betonte: „Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiter. Sie machen einen erstklassigen Job, jeder zieht mit. Es herrscht keine Panik.“

Zuständig ist er ebenso für das Altenpflegeheim im Trebsener Ortsteil Seelingstädt. Zwar würden die Mitarbeiter zwischen beiden Caritas-Häusern nicht ausgetauscht, trotzdem seien auch die dortigen vorsichtshalber auf das Corona-Virus hin getestet worden. Die Befunde stünden noch aus. Der Einzige, der zwischen den zwei Heimen pendelt, so Klomhuß, sei er selber. „Aber ich war diese Woche nicht in Seelingstädt“, versicherte er. Nichtsdestotrotz seien Besuche von Angehörigen in der dörflichen Einrichtung nur noch nach Voranmeldung möglich.

Anzeige

Besuchsverbot in Kliniken

Auch die Muldentalkliniken haben auf die zugespitzte Lage reagiert. In den Krankenhäusern in Grimma und Wurzen herrscht ab Montag Besuchsverbot. Begleitpersonen und Besucher seien nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt. „Wir ergreifen diese strikten Maßnahmen, um unseren Versorgungsauftrag für die Menschen in unserer Region aufrechtzuerhalten“, sagte Geschäftsführer Mike Schuffenhauer.

Ausnahmen gelten für die Begleitung zur Geburt sowie Eltern der Patienten der Kinderstation, Angehörige der Patienten der Palliativstation sowie Menschen, die im Sterben liegen. Insbesondere für Kinder und Senioren seien Begleitpersonen eine wichtige Stütze, so der Klinikchef weiter. Daher sei in der Notaufnahme maximal eine Begleitperson gestattet. Patienten zur ambulanten Behandlung können Termine jedoch wie gewohnt wahrnehmen.

Familienfeiern für Gastwirte ein Problem

Die aktuellen Corona-Auflagen gehen auch an der Gastronomie nicht spurlos vorbei. Wenn er seine Grethener Gaststätte „Zur Treve“ 22 Uhr schließen muss, ist das für Inhaber Roy Brummer nicht so tragisch, was das Wochengeschäft betrifft. „Die meisten gehen sowieso früher“, sagte er. Das viel größere Problem stellen für ihn die Familienfeiern dar, von denen er vor allem lebt und die nun wegbrechen, während die Nebenkosten für Strom, Wasser und Versicherung weiterlaufen.

„Wer solche Verordnungen beschließt, macht damit das Hauptgeschäft der Gastronomie im November und Dezember kaputt. Es gibt dann keine Weihnachts- und Silvesterfeiern. Das kommt einer Schließung gleich“, kritisierte der 48-Jährige. „Ich komme mir vor wie ein Sündenbock“, holte Brummer weiter aus. „Dabei habe ich von noch keiner Gaststätte gelesen, in der sich das Virus ausgebreitet hätte. Bei uns sind die Leute unter Kontrolle. Wir halten die Hygieneregeln ein, und ich weise immer wieder darauf hin, dass jeder zu Hause bleiben sollte, wenn er Schnupfen oder Halsschmerzen hat. Man sollte die Rentner besonders schützen, aber allen anderen ein bisschen das Leben lassen.“

Hochzeiten in ganz kleinem Rahmen

Das sagt sich auch ein Brautpaar, das sich am 24. Oktober in Brandis das Ja-Wort gibt. „Die Trauung findet im großen Gartensaal des Schlosses statt“, berichtete Standesbeamtin Sabine Mitschke. Dort „sitzen alle weit auseinander“. Es werde derzeit keine Trauung abgesagt, „aber wir halten uns an die Vorschrift, die die Teilnehmerzahl im öffentlichen Raum auf zehn Personen begrenzt“.

Seit Beginn der Pandemie im März hätten viele ihre Hochzeit jedoch ganz abgesagt. „Andere haben sie von Frühjahr auf Herbst verschoben in der Hoffnung, dann feiern zu können, und waren auch einverstanden, dass die Trauung nur im engsten Familienkreis stattfindet. Aber die meisten haben ihre Hochzeit auf nächstes Jahr verschoben, als absehbar war, dass sich an der Corona-Lage so schnell nichts ändern wird“, so die Standesbeamtin.

Landrat: „Jeder kann viel bewirken“

Landrat Henry Graichen ( CDU) sieht in „der Umsicht unserer Bürger und dem unermüdlichen Einsatz der Mitarbeiter und Helfer im Gesundheitsamt“ den Grund, dass der Landkreis Leipzig als einer der letzten Landkreise zum Risikogebiet geworden ist. Jetzt müssten sich alle mit der neuen Corona-Schutzverordnung auf diese Situation einstellen. Graichen ist wichtig, dass „jeder von uns mit ganz einfachen Mitteln viel bewirken“ kann. Und weiter: „Mit der AHA-Regel plus Lüften ist viel dazu getan, um die Infektionsketten zu unterbrechen.“ Das könne im Einzelfall lästig sein, „hilft aber uns allen.“

Das Landratsamt verweist zudem darauf, dass Pendler weiterhin zu ihrer Arbeit in andere Bundesländer fahren können, auch wenn der Landkreis Leipzig jetzt Risikogebiet ist. Weil zudem nahezu alle Bundesländer das Beherbergungsverbot aufgehoben haben, sollten sich Reisende entsprechend informieren.

Lesen Sie dazu auch:

Von Frank Pfeifer, Nikos Natsidis, Ines Alekowa, Claudia Carell