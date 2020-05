Sächsische Bläserphilharmonie: „Der Neustart wird ein sehr emotionaler Moment“

Bad Lausick

Von Hundert auf Null: Die Sächsische Bläserphilharmonie wurde durch die Pandemie und die Einschränkungen Mitte März heraus gerissen aus einer erfolgreichen Spielzeit. Und aus den Vorbereitungen für das Jubiläum „70 Jahre Sächsische Bläserphilharmonie/Rundfunk-Blasorchester“. Das Jubiläumskonzert in Neukieritzsch ist abgesetzt. Plötzlich Stille, doch hinter den Kulissen überschlägt es sich. Gabriele Hegner, Geschäftsführerin der Träger-Gesellschaft von Orchester und Deutscher Bläserakademie, räumt ein, nachts kaum schlafen zu können. Ein Interview.

Ein Jubiläumsjahr ohne Töne. Wie fassen Sie das?

Es fällt schwer, in der Tat. Der Probenbetrieb ruht. Wir dürfen nicht spielen, doch wir legen die Hände nicht in den Schoß. Der Deutsche Bühnenverein und die Deutsche Orchestervereinigung entwickeln Konzepte, wie ein kontrollierter Wiedereinstieg in Proben und Konzerte aussehen könnte. Auch wir entwickeln Pläne für unser Haus und für die Konzert-Orte, die wir regelmäßig bespielen.

Wie geht es den Musikern mit dem Abbruch der Konzert-Saison – emotional?

Nicht so gut. Auftritte vor Altersheimen und Kliniken in Kleinstbesetzung, mit denen wir begonnen haben, werden dankbar angenommen – von den Bewohnern, dem Personal, den Musikern. Sie wollen spielen und entwickeln viele Ideen, doch alles muss bis ins Kleinste geprüft und genehmigt werden.

…und finanziell?

Der Kulturraum hat uns aufgefordert, Kurzarbeit anzumelden. Wir haben uns mit dem Betriebsrat auf 40 Prozent Kurzarbeit geeinigt. So ist neben dem individuellen Üben Raum, um in den nächsten Wochen mit strukturierten Proben neu zu starten.

Geschlossene Verträge behalten ihre Gültigkeit

Gerade schien nach langem Ringen die Zukunft des Ensembles mittelfristig auf eine deutlich bessere Grundlage gestellt. Ist die jetzt obsolet?

Das wäre spekulativ. Alle Vereinbarungen sind so geschlossen, dass, wenn eines Tages der Betrieb wieder in geordneten Bahnen laufen kann, auch die Finanzierung vertragsgerecht greift. Das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hat sich bisher nicht anderweitig positioniert.

Wenn Sie in die Glaskugel schauen: Wann rechnen Sie mit einer Wiederaufnahme des Konzertbetriebes?

Das entscheidet die Landesregierung. Wir bereiten uns vor auf die Zeit der Lockerungen: mit kleinen Besetzungen, kürzeren Programmen, vor wenig Publikum. Es gibt so viele Regelungen einzuhalten, die einen wahnsinnigen Aufwand bedeuten und uns obendrein einschränken. Ein Beispiel: Blasmusiker müssen in Blasrichtung zwölf Meter Mindestabstand einhalten. Wir bauen jetzt unsere Bühne um, rücken die zwei, drei, vielleicht vier Musiker hinten an die Wand – und werden sehen, wie viele Zuschauerplätze wir noch unterbringen.

Dirigenten-Kurse für Sommer abgesagt

Was wird aus den internationalen Verpflichtungen?

Die Veranstalter haben von sich aus abgesagt. Keine Promenaden-Konzerte in Innsbruck im Juli, keine China-Tournee über den Jahreswechsel.

Und die Akademiearbeit?

Die liegt brach. Für die Dirigenten-Kurse vor dem Sommer brauchte es ein Orchester, das nicht verfügbar ist. Eine Gruppenleiter-Ausbildung im Laien-Musizieren im Juni kann vielleicht stattfinden, wenn wir die Gruppe teilen und auf Instrumentalunterricht verzichten. Klassen aus den Musikhochschulen Berlin, Leipzig und Luzern haben wir vertröstet auf den Herbst oder 2021.

Jubiläumsfeier wird nachgeholt

Das Jubiläum – fällt aus?

Das Konzert wird 2021 nachgeholt, am 18. Juni in der Park-Arena Neukieritzsch. Und auch unseren geplanten Tag der offenen Tür werden wir am Sonntag, 20. Juni 2021 nachholen.

Beginnt nach dem Sommer ein einigermaßen regulärer Betrieb?

Ich wünsche es mir aus tiefstem Herzen, aber ich fürchte, dass wir uns auf kleine Veranstaltungen orientieren müssen.

Was sagt das Publikum?

Es fühlt mit uns. Uns erreichen rührende Briefe der Anrechtskonzert-Besucher. Nur wenige wollen ihr Geld zurück. Die meisten haben schon für die neue Saison geordert. Das baut auf. Wenn wir uns eines Tages wiedersehen, wird das ein sehr emotionaler Moment.

Von Ekkehard Schulreich