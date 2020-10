Corona-Verdachtsfälle bei der Sparkasse: Filialen in Frohburg und Geithain geschlossen

Geithain/Frohburg

Über Wochen und Monate gab es in Geithain keinen einzigen Corona-Fall, und auch in Frohburg waren die Zahlen lange moderat. Mehrere Corona-Verdachtsfälle in den Filialen der Sparkasse Leipzig in beiden Städten treiben jetzt vor allem in Frohburg die Zahlen nach oben. Und Sparkassen-Kunden müssen sich mit den Selbstbedienungs-Terminals begnügen, denn beide Zweigstellen bleiben nach derzeitigem Stand für den Rest der Woche geschlossen.

Im Bargeld-Center Geithain helfen Kollegen aus

„Im Mitarbeiterkreis des Filialbereichs Geithain sind mehrere Corona-Verdachtsfälle bestätigt worden“, sagt Unternehmenssprecherin Barbara Bauer der LVZ. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt habe man die notwendigen Maßnahmen eingeleitet und die Filialen vorübergehend geschlossen. „Die SB-Bereiche stehen unseren Kundinnen und Kunden uneingeschränkt zur Verfügung.“ Das Bargeld-Center in Geithain sei zu den gewohnten Servicezeiten geöffnet. „Hier ist ein Team aus Kolleginnen und Kollegen anderer Filialen vor Ort.“ Bauer verweist für Anfragen zudem an das Kunden-Kontakt-Center, das telefonisch unter der Nummer 0341/9860 von 8 bis 20 Uhr erreichbar sei.

„Wir haben alle Maßnahmen getroffen, um die Gesundheit unserer Beschäftigten und Kunden zu schützen. Die Einhaltung von Abstandsregeln und Hygienevorschriften haben oberste Priorität“, versichert die Sprecherin. Aktuell gehe sie davon aus, dass die Filialen in Frohburg und Kohren-Sahlis ab dem 19. Oktober wieder öffneten.

Stadtverwaltung: Keine Fälle in kommunalen Einrichtungen

Die aktuellen Zahlen, die das Landratsamt Tag für Tag veröffentliche, nehme man im Rathaus sehr wohl zur Kenntnis, sagt die Frohburger Zentralamtsleiterin Susann Schubinski: „Allerdings bekommen wir darüber hinaus vom Gesundheitsamt keine Auskünfte, worauf ein Anstieg zurückzuführen ist.“ Deshalb könne die Stadtverwaltung kaum einordnen, wie der Zuwachs an Infizierten zustande komme. Entscheidend aus Frohburger Sicht sei, dass es bisher keinen einzigen Corona-Fall in den kommunalen Einrichtungen gebe. Für die Kindereinrichtungen, Sportstätten und Dorfzentren lägen genehmigte Hygienekonzepte vor, die umgesetzt würden.

Mit Stand vom Donnerstagmittag gibt es in Frohburg 32 Infizierte und 39 Menschen in Quarantäne. In Geithain ist bisher nur eine Person infiziert, beziehungsweise 10 in Quarantäne.

