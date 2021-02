Corona bringt große Unsicherheiten für Jugendherbergen

Colditz/Buchheim

Seit Anfang November befinden sich auch die beiden Jugendherbergen im Landkreis in Colditz und Buchheim aufgrund der Corona-Verordnung des Freistaat Sachsen im Dornröschenschlaf. „Die aktuelle Situation beinhaltet viele Fragezeichen und Unsicherheiten, vor allem in Hinblick auf den wirtschaftlichen Fortbestand der Häuser“, berichtet die Leiterin Marketing und Vertrieb des sächsischen Landesverbandes im Deutsches Jugendherbergswerk, Susan Graf.

Über allem stünden die Fragen, wie lange die Kontaktbeschränkungen und damit auch das Beherbergungsverbot noch andauerten und zu welchem Zeitpunkt Klassenfahrten wieder möglich sein werden und Gruppen wieder zusammen kommen können, um Chorlager, Probenwochen oder auch Trainingslager durchzuführen.

Lücken nicht zu schließen

Diese Fragen sind laut Susan Graf deshalb so drängend, weil die Hauptgästegruppen auch der sächsischen Jugendherbergen Schulklassen und Gruppen seien. „Familien sind sicherlich auch wichtig für unsere Einrichtungen. Aber sie können die Lücken, die alljährlich in den Wintermonaten entstehen und die sich aufgrund der durch die Pandemie ausbleibenden Gruppen zusätzlich vergrößert haben, nicht vollständig schließen“, gibt die Marketing- und Vertriebsleiterin zu bedenken.

Nachrichten, wie die kürzlich von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bezüglich des Reisens in den bevorstehenden Osterferien verbreitete, würden nur wenig Hoffnung darauf machen, bald wieder für die Gäste in den Einrichtungen da sein zu dürfen. „Auch unsere Gäste sind in der aktuellen Situation verunsichert und halten sich mit ihren Planungen für die kommenden Monate entsprechend noch sehr zurück“, so Susan Graf.

Die Jugendherberge Buchheim bei Bad Lausick. Quelle: Thomas Kube

Angebote für den Sommer

Allen Unwägbarkeiten zum Trotz beschäftige man sich derzeit auch im sächsischen Jugendherbergs-Landesverband aktiv mit der Planung für Familienangebote und Ferienlager im kommenden Sommer, um für diese Zeit ein Angebot zu schaffen, welches die Menschen nach den Anstrengungen der vergangenen Wochen und Monate aufatmen lassen könne.

