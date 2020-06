Corona legt in Penig zwei Schulen lahm – so geht es jetzt weiter

Penig

Die Erich-Kästner-Grundschule komplett geschlossen, eine 1. Klasse und eine Klasse der Eduard-Bilz-Oberschule unter Quarantäne gestellt - samt zahlreicher Familienmitglieder und Lehrer: Das Beispiel Penig zeigt, wie fragil die Entspannung nach der möglicherweise bislang nur ersten Corona-Welle ist. Nicht nur im fernen Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Sachsen. Die Stadt und der Landkreis Mittelsachsen reagierten prompt, nachdem am Freitagnachmittag fest stand: Zwei Geschwister-Kinder, die diese Bildungseinrichtungen besuchen, wurden positiv getestet.

Eine der beiden 1. Klassen ist in Quarantäne

„Wir haben entschieden, den Betrieb in der Grundschule für eine Woche komplett einzustellen und zu häuslichem Lernen zurück zu kehren“, sagt Bürgermeister Thomas Eulenberger ( CDU). Allein in dieser Schule betrifft das 176 Mädchen und Jungen. Am Sonntagnachmittag setzten Eulenberger, dessen Amtszeit nach 30 Jahren demnächst endet, und seine Mitarbeiter die Eltern von dieser Vorsichtsmaßnahme in Kenntnis. Die Verunsicherung viele Eltern sei erheblich, so Eulenberger: „Umso wichtiger war es ihnen, dass sie diese Nachricht von uns persönlich erfuhren, nicht aus dem Radio. Wir haben positive Rückmeldungen bekommen.“ Eine der beiden 1. Klassen ist für zwei Wochen in Quarantäne; mit ihr vier Pädagogen.

Eulenberger : Wir informieren am Freitagmittag

Betroffen ist ebenso die Oberschule, an der aber ohnehin - wie vielerorts in Sachsen - zurzeit nur eingeschränkt unterrichtet wird. Hier gilt die Quarantäne für eine Klasse und sechs Lehrer. Die Infektionskette reicht laut Bürgermeister zurück bis zum Regenbogen-Gymnasium in Augustusburg. Hier war das Coronavirus in der vergangenen Woche bei mehreren Schülern festgestellt worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises nahm am Dienstag in beiden Peniger Schulen Tests vor. „Von dem Ergebnis hängt ab, wie wir weiter verfahren“, sagt Thomas Eulenberger. Man wolle die Eltern am Freitag, 11 Uhr, informieren. Ziel sei es, wenn dem nichts entgegen stehe, am Montag zum Regelschulbetrieb zurück zu kehren. Ausgenommen blieben davon freilich jene, die sich in Quarantäne befänden.

Von Ekkehard Schulreich