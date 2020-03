Coronavirus: Keine Langeweile für Schüler in Geithain

Geithain

Via Schul-Homepage und Vertretungs-App sorgt die Geithainer Paul-Guenther-Schule in den nächsten Tagen und Wochen dafür, dass bei den Oberschülern wenig Langeweile aufkommt. „Unterrichtsfreie Zeit heißt ja nicht, dass die Schüler nichts machen“, sagt Rektor Gunter Neuhaus. Auf der Dienstberatung am Montag Mittag habe man entschieden, wie die Aufgaben an die Schüler kämen. Vor allem für die Zehntklässler, die kurz vor den Prüfungen stünden, sei es wichtig, sich mit Übungsaufgaben fit zu machen.

Frühere Schließung wegen Grippe

Dass die Paul-Guenther-Schule schon einmal wegen einer Epidemie geschlossen werden musste, ist Neuhaus nicht bekannt. Als er hier aber selbst Schüler war, Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre, sei wegen Grippe der Sportunterricht ausgefallen: „Statt dessen haben wir Schach auf dem Dachboden gespielt.“

Von Ekkehard Schulreich