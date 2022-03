Grimma

Die Gewinner stehen fest. Oder besser gesagt die Sieger. Denn Gewinner sind alle Jungen und Mädchen, die für die Wahl zur besten Nachwuchssportlerin, zum besten Nachwuchssportler oder zur besten Nachwuchsmannschaft im Landkreis Leipzig nominiert wurden. Jolina Schramm, Karateka von AktivSport Saxonia Naunhof, Arthur Herrmann, Schachspieler vom SV Chemie Böhlen und die Mädchen der U14-Hockeymannschaft des SV Tresenwald Machern erhielten gestern in Grimma ihre Auszeichnungen.

In den vergangenen zwei Jahren stand in manchen Monaten das sportliche Leben still. Zwei Jahre lang lag die Nachwuchssportlerehrung auf Eis. „Jetzt haben wir wieder das Unmögliche möglich gemacht“, sagt Carlo Hohnstädter von der Sportjungen. Er führte jugendlich frech durch die Veranstaltung. 3500 Online-Stimmen wurden über die Leipziger Volkszeitung eingesammelt, die wieder als Partner für die Wahl agierte. Zudem wurden mehr als 500 Stimmzettel abgegeben. Dieses ungebrochene Interesse zeigt einmal mehr wie wichtig der Sport und die Sportler in und für den Landkreis Leipzig sind.

Das sind die Sieger und die Nominierten Nachwuchs-Sportlerinnen Platz 1: Jolina Schramm (AktivSport Saxonia, Karate). Die Nominierten: Maike Dietzschold (Sportfreunde Neukieritzsch, Leichtathletik), Ella Gamke (TV Markkleeberg von 1871, Fechten-Damenflorett), Jolina Gladigau (Reit- und Fahrverein Altenbach, Reiten, Vielseitigkeit), Lina Grüttner (SV Einheit Borna, Geräteturnen), Finnja Lötzsch (Frohburger Turnverein, Leichtathletik), Colien Nitzschke (Sportclub Muldental, Leichtathletik), Marie Ottlik (TSV Kitzscher, Schach) Leonie Schumann (TC Blau-Gelb Bad Lausick, Tennis) Nachwuchs-Sportler P latz 1: Arthur Herrmann (SV Chemie Böhlen, Schach), Die Nominierten: Emil Diebel (AktivSport Saxonia, Karate), Tillmann Ebert (TV Markkleeberg von 1871, Fechten-Herrenflorett), Tiago Ilias Neumann (TTV Chemie Böhlen, Tischtennis), Lennard Schumann (TC Blau-Gelb Bad Lausick, Tennis) Karl von Thun (SV 1919 Grimma, Schwimmen) Clemens Tinkl (TSG Markkleeberg von 1903, Tischtennis) Nachwuchs-Mannschaften Platz 1: SV Tresenwald/Machern (U14 weiblich Hockey) Die Nominierten: SV Tresenwald Machern (D-Jugend Fußball), ATSV Wurzen (D-Jugend, Fußball), TC Blau-Gelb Bad Lausick ( U15 Tennis weiblich Doppel), TSV Kitzscher (U16 Schach), TTV Chemie Böhlen (U18 Jugendmannschaft Tischtennis)

Neben den Nachwuchssportlern wurde Nadine Kresse für ihr Engagement als Trainerin bei Bornas Leichtathleten geehrt. Sie stand sozusagen stellvertretend für die vielen ehrenamtlichen Trainer, Betreuer und auch Eltern auf der Bühne bei der Sportlerehrung.

Von Heiko Stets