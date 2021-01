Dachdecker Lipfert in Bad Lausick: Sohn Hans führt die Tradition fort

Bad Lausick

Hoch über der Altstadt von Meißen hatten Enrico Lipfert und seine Mannen in den zurück liegenden drei Jahren einen exklusiven Arbeitsplatz: Die Bad Lausicker sanierten das Dach des Domherren-Hauses, das Teil der historischen Albrechtsburg ist. Zudem wurde eine Renaissance-Balkendecke aus der Zeit um 1340 wiederhergestellt. Projekte, die Marksteine sind in der 25-jährigen Geschichte des Handwerksbetriebes. Lipfert, der drei Meisterbriefe hat – als Dachdecker, Klempner und Zimmerer –, betrachtet die Bewahrung von Baudenkmalen als besondere Herausforderung neben dem Tagesgeschäft, das sich auf Dächer für Einfamilienhäuser und Garagen, auf Reparaturen und Sanierungen, zumeist für private Auftraggeber, konzentriert.

Handwerk findet stärker Wertschätzung

Zeit, das Firmen-Jubiläum zu feiern, blieb im Corona-Jahr nicht. „Die Pandemie verunsicherte, sorgte für Mehraufwand. Aber zu tun hatten wir jede Menge“, blickt Lipfert zurück. Der Druck wuchs zum Jahresende hin immer mehr, wollten doch möglichst viele von dem um drei Punkte geringeren Mehrwertsteuersatz profitieren. „Zuletzt lagen die Nerven ein bisschen blank.“ Doch während der 51-Jährige sein 15-köpfiges Team bis Mitte Januar in die Winterruhe schickte (“Unsere Kanzlerin sagte, wir sollen den Kontakt einschränken, und ich finde es vernünftig, dass man sich ein bissel runter fährt.“), lief er im Büro zu erschöpfender Höchstform auf. Mit Blick auf 2021 ist er zuversichtlich: Aufträge sind da. Es gibt zu tun. Die Tendenz: „Die Leute wissen das Handwerk wieder mehr zu schätzen.“

Vom Großvater hat Lipfert den Schieferhammer

Eine gute Basis für ein Gewerke, dass in Lipferts verstreuter Familie seit sechs Generationen ausgeübt wird. Großvater Hans Lipfert, gebürtig aus dem Thüringer Schiefergebirge, begründete die Bad Lausicker Linie. Eine zweite ist in Österreich am Bau, ebenfalls als Lipfert Bedachungen. Kurz vor dem Mauerbau ging er in den Westen, übergab das Geschäft an Klaus Lipfert, der 1972 – die Verstaatlichungswelle rollte – aufgab. Für Enrico war diese Tradition prägend: „Von Opa habe ich noch einen Schieferhammer.“ Und das emaillierte Firmenschild, das im Foyer seines Büro- und Werkstattgebäudes im Gewerbegebiet Angerwiesen hängt – neben den eigenen Meisterbriefen und dem 2. Preis der Denkmalpflege der Handwerkskammer, den er 2006 für die Wiederherstellung der Alten Suptur neben der Leipziger Thomaskirche erhielt.

Faible für Baudenkmale

Baufacharbeiter mit Abitur lernte der junge Mann, schlug im Wendejahr 1989 den Studienplatz an der Leipziger Bauhochschule aus, jobbte in der PGH (Produktionsgenossenschaft des Handwerks) Aufbau Frohburg, so lange es die noch gab, lernte Dachdecker im Fränkischen. Ein Extrakt seiner Erfahrungen: die Gewerke zusammen führen, alles rund ums Dach aus einer Hand anbieten. Deshalb dreimal Meisterschule. Zupass kommt ihm das bei der Ausbildung von Dachdeckern, Zimmerleuten, Klempnern vorzugsweise für den eigenen Betrieb, aber auch bei der Umsetzung komplexer Denkmal-Aufträge.

Sohn Hans entdeckt das Dach für sich

Elbisbach, Prießnitz, Geithain, Bad Lausick, die doppeltürmige Taborkirche in Leipzig – lang ist die Liste der Kirchen, die das Unternehmen unter ein neues Dach brachte. Aktuell wird an der Kirchschule in Oelzschau, am Pfarrhaus in Schwarzbach gearbeitet. Dass Sohn Hans in seine Fußstapfen tritt, freut ihn. Der 21-Jährige lernte Zimmerer im väterlichen Betrieb, wurde Landessieger in Sachsen. Seine zweite Lehre zum Dachdecker steht im Sommer vor dem Abschluss. Dann Meisterschule. Ein klar vorgezeichneter Weg.

Selbst im Urlaub geht sein Blick nach oben

Für Enrico Lipfert, der rund anderthalb Jahrzehnte vor sich hat, beruhigend und eine Motivation: Wer als Handwerker sichtbar Bleibendes schafft, möchte, dass auch betrieblich die Zukunft zumindest gebahnt ist. Weil das Leben nicht nur aus Arbeit besteht – die er sehr schätzt –, ist er, so er Zeit findet, mit seiner Frau im Camping-Anhänger in Deutschland unterwegs. Eine Station des vergangenes Herbstes war Meißen, logisch. Unterwegs richtet er gern den Blick nach oben, auf Dächer, Türme, Balkenwerk. Dass historische Bauten einen erheblichen Teil seiner Sammlung historischer Ansichtskarten ausmachen, wen wundert's.

Von Ekkehard Schulreich