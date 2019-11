Dachziegelwerk Obergräfenhain hat einen neuen Chef

Penig/Obergräfenhain

Dafür zu sorgen, dass das Dachziegelwerk in Obergräfenhain samt der Narsdorfer Produktionsstätte auf Jahrzehnte hin genügend Rohstoff hat, war eine der letzten großen Aufgaben von Heino Kleine. Der Werksleiter ging im Frühjahr nach mehr als 17 Jahren in Rente.

Im Sommer 2018 begann die Förderung des Tons im neuen Abbaufeld Langenleuba-Oberhain. Für Detlef Eydam, der Kleine an der Spitze des Obergräfenhainer Industriestandortes nachfolgt, ist die Sicherung dieser Basis ein entscheidender Punkt: „Unsere Linien sind ausgelastet. Und alles, was wir hier produzieren, wird verkauft.“

Dachziegel gehen in vieler Herren Länder

„Das Werk ist gut aufgestellt, das Team motiviert. Ich wurde hier gut aufgenommen“, sagt Eydam, der in den ersten Monaten des Jahres an der Seite von Heino Kleine die Abläufe in Obergräfenhain und Narsdorf kennen lernte und seit Mai allein die Verantwortung trägt. „Wir produzieren rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.“Über den Winter gebe es keine Einschränkungen, das rund 180-köpfige Stammpersonal habe zu tun.

Dass es in Obergräfenhain vor Jahren einmal Kurzarbeit gab, kennt Eydam nur vom Hörensagen. Dachziegel und Zubehör werden von hier aus per Lkw nicht nur bundesweit, sondern in viele Länder Europas ausgeliefert.

Detlef Eydam ist neuer Werkleiter in Dachziegelwerk Obergräfenhain Quelle: Jens Paul Taubert

Werkleiter kehrt zurück nach Sachsen

Der berufliche Wechsel nach Obergräfenhain bringt Detlef Eydam, verheiratet, ein Sohn, wieder näher an seine Heimat, das Elbtal. In Meißen aufgewachsen, studierte der Elektromechaniker unmittelbar nach der Wende Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen. 1997 begann er bei Braas im niedersächsischen Rinteln als technischer Assistent, wurde später in die Hauptverwaltung nach Oberursel geholt, ehe man ihn als Werksleiter in die Nähe von Hamburg schickte. Von dort ging es nun nach Obergräfenhain. „Die Familie lebt vorerst noch in Buxtehude, der Umzug ist nur noch eine Frage der Zeit.“

Investition in Modernisierung des Werks in Obergräfenhain

Das Obergräfenhainer Werk, das in der ersten Ausbaustufe 1992 in Betrieb ging, später erweitert wurde und dem das ehemalige Klinkerwerk Narsdorf zugeschlagen wurde, ist die größte Produktionsstätte von BMI Braas. Das Unternehmen ist Teil der BMI Group, dem größten Anbieter von Bedachungssystemen und Abdichtungsmaterialien in Europa. Für Detlef Eydam bedeutet es eine kleine Umstellung technologischer Natur: „Ich komme vom Dachstein her.“ Der ist aus Beton. In Obergräfenhain aber setzt man auf Ton.

Anfang nächsten Jahres investiert das Unternehmen einen siebenstelligen Betrag in das Werk, eine Maßnahme im Zuge der regelmäßigen Instandsetzungen und Erneuerungen. Für die notwendigen Um- und Einbauten wird dann eine Linie des Obergräfenhainer Produktionsstandortes für drei Wochen ruhen. Eydam: „Der Vorteil ist: Mit der Investition in die Produktion brauchen wir deutlich weniger Energie.“

Von Ekkehard Schulreich