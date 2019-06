Geithain

Dass Hanno Schucks Dienstantritt als neuer Geschäftsführer zusammenfiel mit dem Jubiläum „25 Jahre Geithainer Seniorenheim Am Stadtpark“ (SAS) ist ein Zufall, aber ein trefflicher: Der 55-Jährige ist selbst seit einem Vierteljahrhundert in der Altenpflege in leitenden Funktionen tätig. Auf der Festveranstaltung zu Beginn der Woche wurde er von Jürgen Drösel, der die Pflegeeinrichtung Anfang der neunziger Jahre erbaute, den Bewohnern und Mitarbeitern vorgestellt. Er folgt René Freiberg, der das Unternehmen verließ.

Drei Einrichtungen sollen mehr kooperieren

„Das Jubiläum ist eine hervorragende Möglichkeit für mich, auf Tuchfühlung zu gehen“, sagt der aus Rostock Stammende. Er studierte Betriebswirtschaft, arbeitete danach in verschiedenen kommunalen und privaten Häusern der Altenpflege, etwa als Verwaltungs- und kaufmännischer Leiter.

Seit Monatsbeginn trägt er nun Verantwortung für drei Unternehmen, die unter einem Dach zusammengeschlossen sind: für das SAS in Geithain, für das Wohn- und Seniorenzentrum WSF in Frohburg und für das Gesundheits- und Seniorenzentrum Jena – mit summa summarum 350 Mitarbeitern.

Ronny und Katja Oswald gestalteten eine Musikveranstaltung für die Bewohner. Quelle: SAS

„Diese Komplexität ist eine Herausforderung. Ein Traum für mich, denn ich wollte noch einmal etwas Großes anfangen“, sagt Schuck, der mit seiner Frau nach Geithain ziehen will. Die Komplexität liege für ihn nicht nur in den drei Standorten, sondern auch in dem breit gefächerten Angebot von stationärer und ambulanter Pflege, betreutem Wohnen und Tagespflege.

Dass sich die drei Einrichtungen künftig stärker als bisher als ein Unternehmensverbund verstehen, ist ein großer Wunsch: „Das gab es bisher nicht, aber der Austausch wird uns helfen bei der fachlichen Entwicklung, bei der Qualitätssicherung.“

Eine Ausstellung, die durch die soziale Betreuung erarbeitet wurde, zeigt die Geschichte der Einrichtung. Quelle: SAS

Gesellschafter würdigt Einsatz in Geithain

Ein Kompliment an alle, die sich seit der Eröffnung des Geithainer Heims im Frühsommer 1993 – und in der Bauphase zuvor – engagierten, machte der im oberbayrischen Rosenheim lebende Investor und Gesellschafter Jürgen Drösel.

Hier im Leipziger Südraum zu investieren, sei eine richtige Entscheidung gewesen, „trotz aller Schwierigkeiten, die es nach der Wende gab“. Ilona Denecke, die erste Heimleiterin, zog eine kurze Bilanz der letzten 25 Jahre. Das „Duo Musici“ Klaus Grünberger und Bernd Richter begleitete den Festakt, zu dem zahlreiche Partner und Wegbegleiter der Einrichtung gekommen waren. Bis Ende Juni gibt es mehrere Jubiläumsveranstaltungen. Höhepunkt und Abschluss ist das 24. Chöretreffen am 29. Juni ab 13.30 Uhr.

Von Ekkehard Schulreich