Das Hickhack in der Pandemie: Von der Kunst, in Borna Kultur zu planen

Es ist die Kunst, so zu planen, als gebe es keine Pandemie. Um dann permanent damit zu rechnen, dass die Planungen am Ende für den Papierkorb waren. So muss sich Christian Frank fühlen. Der 34-Jährige ist Leiter des Bornaer Stadtkulturhauses. Und er ist auch derjenige, der das Kulturjahr in der Wyhrastadt im Blick hat. Ein Jahr, in dem es üblicherweise bis zu 100 Veranstaltungen verschiedener Art gibt.

Auf Sicht fahren

„Von außen betrachtet wirkt es vielleicht so, dass wir nicht so viel zu tun haben“, sagt er. Ein Irrtum, sagt er, denn der seit fast zwei Jahren nahezu immer währende Wechsel gesundheitspolitischer Vorgaben für die Durchführung von Konzerten, Kabarettabenden und auch Tanzveranstaltungen sorgt für mehr Umstände als ein voller Kulturkalender in corona-freien Zeiten. Frank muss deshalb auf Sicht fahren.

Matze Knop sagt ab

Heißt: Die für den 13. Februar angekündigte Veranstaltung mit Comedian Matze Knop mit dem Titel „Mut zur Lücke“ wird abgesagt – besser gesagt, verschoben. Für Knop lohnt es sich ebenso wenig, nach Borna zu kommen, wie für seinen Kollegen Gerd Dudenhöfer, der am 24. Februar auf der Bühne des Stadtkulturhauses stehen wollte. Borna als Auftrittsort wäre für die beiden ein Bestandteil einer größeren Tournee, die aber in Gänze gestrichen worden ist. Künstler wie Dudenhöfer und Knop, sagt Stadtkulturhausleiter Frank, setzen sich nicht für nur einen Abend ins Auto.

Soll am 5. März nach Borna kommen: Kultkabarettist Uwe Steimle. Quelle: Elisa Perz

Uwe Steimle soll kommen

Anders sieht es bei Uwe Steimle aus. Der Dresdner Kabarettist könnte am 5. März durchaus zu Gast im Stadtkulturhaus sein. Das ist derzeit aber noch unsicher. Klar ist auch, Stand jetzt, dass Roland Jankowsky, als Schauspieler aus der ZDF-Serie „Wilsberg“ bekannt, am 5. Februar zu einer Krimi-Lesung nach Borna kommt. Denn mit den aktuellen Beschränkungen, derzeit 2 G plus (geimpft oder genesen und zusätzlich getestet) sind Veranstaltungen in Sachsen gegenwärtig wieder möglich. Es ist das reale Hickhack in Covid-19-Zeiten. „Und das ist sehr unbefriedigend“, sagt Christian Frank.

Die Krimi-Lesung von Schauspieler Roland Jankowsky steht noch für den 5. Februar im Terminkalender. Quelle: Juergen Schaedel

Mehr Personal nötig

Dabei grenzt es bisweilen schon an Wissenschaft, die Vorgaben aus dem Dresdner Gesundheitsministerium akkurat umzusetzen, um Publikum zu einer Veranstaltung zulassen zu können. Franks großes Ziel ist es, „dass die Veranstaltungen überhaupt stattfinden können“. Um die Einhaltung der jeweils gültigen G-Regeln zu kontrollieren, muss am Ende aber auch mehr Personal im Stadtkulturhaus eingesetzt werden.

Die meisten Besucher behalten ihre Karten

Immerhin zeigt sich das Bornaer Pulikum gnädig sowie kulant, was den Umgang mit Tickets für Veranstaltungen angeht, die zum angekündigten Termin nicht stattfinden können. „Die meisten Besucher behalten ihre Karten“, so Frank. Diese bleiben auch für eine Ersatzveranstaltung „irgendwann“ gültig. Selbstverständlich aber gibt es im Zweifel das Geld für eine ausgefallene Veranstaltung zurück.

Vorsicht beim Kartenverkauf

Aktuell lässt Christian Frank deshalb eine gewisse Vorsicht walten beim Verkauf von Tickets für Veranstaltungen, bei denen nicht abzusehen ist, welche Regeln zum Zeitpunkt ihrer Durchführung gerade gelten. Wegen der Ungewissheit wird zunächst nur ein Drittel aller Plätze verkauft.

Wären es mehr, die zugelassene Personenzahl zum Zeitpunkt aber beschränkt und dadurch niedriger, hätte der Stadtkulturhauschef ein spezielles Problem. „Wenn wir mehr Karten verkauft haben, als Leute in den Saal dürfen, dann müssen wir einem Teil der Besucher absagen.“ Beziehungsweise sie auf einen möglichen Wiederholungstermin vertrösten.

Mindestabstand von 1,10 Meter

Im Stadtkulturhaus gibt es Platz für maximal 320 Menschen. Unter Einhaltung der Abstandsregeln sind es mit 100 oder auch 110 weit weniger als die Hälfte. Vorgeschriebener Mindestabstand: 1,10 Meter. Die genaue Besucherzahl, die erlaubt ist, richtet sich zudem danach, wie viele Leute aus einem Haushalt kommen.

Die Planung von Kulturveranstaltungen bleibt also weiterhin ein Kunststück.

