Das Wunder von Hohnstädt: Dackel als Katzenmutter

Grimma

Im Hause der Brauners ist sie Everybody’s Darling: Ob Mutter Sophie, Ehemann Matthias, die Kinder Adele und Helene sowie die Großeltern Rosmarie und Volker – alle lieben sie ihre Dackelhündin Annegret abgöttisch. Die dreijährige „Anni“ gehört zur Familie. Und das, obwohl sie bislang zu nichts nütze schien. Sie kannte im Leben nur einen Sinn: sich von morgens bis abends knuddeln zu lassen. Logisch, sie sieht zum Anbeißen süß aus. Doch, welch Wunder, das Schoßhündchen mutierte über Nacht zur Kampfmaschine.

Wehe, ihr kommt ein Fremder ins Gehege. Dann kläfft sie sich die Seele aus dem Leib. Anni verteidigt ihr Revier, als gäbe es kein Morgen. Hart zu Fotografen, aber herzlich zu ihren drei Kätzchen, zu denen sie kam wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kinde. Die stellvertretende Katzenmutter bewacht die flauschigen Miezen, schleckert sie ab und spendet ihnen wohlige Wärme. Die drolligen Kerlchen suchen gar ihre Zitzen und – finden sie. Sophie Brauner ist sich sogar sicher: „Anni stillt die Jungen.“

Katzenmutter musste eingeschläfert werden

Die Vorgeschichte ist traurig. Die eigentliche Katzenmama, genannt „Schnuppe“, wurde dieser Tage nahe des Hohnstädter Kreisels offenbar angefahren. „Ein Nachbar wollte seine Hühner rauslassen, als er unsere blutende Schnuppe sah“, erinnern sich die Brauners. Mit verletzter Pfote und gebrochenem Kiefer konnte die „Freigängerin“ nur noch eingeschläfert werden. Von wegen Hund und Katze. Anni und Schnuppe waren beste Freundinnen. Entsprechend besorgt sei der Dackel gewesen, als die Katzenmutter nicht mehr heim kam.

Das Grab für Katzenmutter „Schnuppe“ im Garten der Brauners. Quelle: Haig Latchinian

Die Geburt der Kätzchen war ein Festtag bei den Brauners. Adele und Helene ließen es sich nicht nehmen, zum Wäschekorb zu illern, in den sich Schnuppe zuvor verkrochen hatte. Die Kinder durften sogar Augenzeuge sein, wie die süßen Kleinen nacheinander zum Vorschein kamen. Katzen sind in den ersten Tagen noch blind und somit vollständig auf die Fürsorge der Mutter angewiesen. Schnuppe kümmerte sich rührend, verließ ihren Nachwuchs immer nur abends kurz. Vier Tage und Nächte das gleiche Spiel. Bis zum Unfall.

Ersatzmilch aus der Zoohandlung

An Schnuppe erinnert das kleine Grab im Garten der Brauners. Mit Blumen, Holzkreuz und viel Liebe. Derweil sind die drei Miezekätzchen bei Anni in besten „Händen“. Eine konsultierte Tierärztin empfahl der Familie, die Babys mit Ersatzmilch aus der Zoohandlung aufzupäppeln. Ein Ratschlag, den Sophie Brauner umgehend befolgte: „Anfangs fütterte ich die Kleinen alle zwei Stunden. Inzwischen gibt’s die Einwegspritze ins Mäulchen nur noch bei Bedarf. Um alles weitere kümmert sich unsere Dackelhündin Anni.“

Die Kätzchen öffnen bereits langsam die Augen. Quelle: Thomas Kube

An jenem Tag, als die Katzenmutter eingeschläfert werden musste, sei auch Anni mit beim Doktor gewesen, sagt die Familie. „Anni war scheinschwanger, ohne selber dick zu sein. Lediglich ihr Gesäuge war angeschwollen. Um zu verhindern, dass es sich entzündet, wurde ihr ein Präparat verschrieben.“ Als die Brauners zu Hause aber sahen, dass der Dackel die Katzenkinder stillt, glaubten sie ihren Augen nicht. Sofort hielten sie Rücksprache mit der Ärztin. Die entschied, das Medikament, das den Milchfluss stoppt, abzusetzen und der Natur freien Lauf zu lassen.

Hormonstörung als Glück im Unglück?

Scheinträchtigkeit komme relativ selten vor, sagt Wolfgang Graupner, promovierter Tierarzt in Mutzschen. „Es ist jetzt nicht so, dass die Hündin gespürt haben könnte, dass sie als Katzenmutter einspringen und deshalb Milch bilden muss.“ Wahrscheinlicher sei eine hormonelle Dysfunktion. „Die führt in der Regel dazu, dass Hündinnen starke Neigungen entwickeln, Puppen, Teddys, eben verfügbares Spielzeug zu sich zu nehmen und dieses zu verteidigen, als sei es der eigene Nachwuchs.“

Sophie Brauner unterstützt die „Katzenmutter“, wo sie nur kann. Quelle: Thomas Kube

Glück im Unglück: Der Tod der Katze und die Hormonstörung bei der Hündin fielen zufällig auf den gleichen Zeitpunkt, mutmaßt Graupner. Es sei tatsächlich möglich, dass durch das Saugen die Bildung von Milch weiter angeregt werde. „In jedem Fall ist Annis mütterliche Wärme wichtig für die Kätzchen.“ Es handle sich um eine alles andere als alltägliche Geschichte, bestätigt der Experte. Mit Happyend, hofft Familie Brauner: „Die Kätzchen sind schon zehn Zentimeter groß, schnurren und öffnen langsam die Äugelchen.“

Von Haig Latchinian