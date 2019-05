Geithain

Die neu gewählte Geithainer Stadtwehrleitung steht für einen Generationswechsel: Leiter Daniel Naumann ist 29, sein Stellvertreter Thomas Benndorf 34. Aus der Eingliederung der Gemeinde Narsdorf mit drei Wehren in die Stadt Geithain (zwei Wehren), die bereits im Sommer 2017 erfolgte, resultiert einer ihrer Arbeitsschwerpunkte: die Zusammenführung der ehrenamtlichen Helfer und Retter unter einem gemeinsamen Dach weiter voranzubringen. Naumann und Benndorf müssen aber auch einen neuen kurzen Draht finden zur Stadtverwaltung und namentlich zu Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Denn dass die alt gediente Stadtwehrleitung nicht erneut zur Verfügung stand, lag in einem eher spannungsvollen Verhältnis begründet. Stadtwehrleiter Jens Krznaric und Stellvertreter Holger Gwozdz hatten mangelnde Einbeziehung und ungenügende Wertschätzung des Feuerwehr-Engagements bemängelt.

Blick geht nach vorn nicht zurück

„Am Ende sind wir nur gemeinsam stark. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung. Wie wir sie umsetzen, daran werden wir gemessen“, sagt Daniel Naumann, vor der Eingemeindung stellvertretender Gemeindewehrleiter in Narsdorf. Ihm liege es fern, die in den vergangenen Monaten sichtbar gewordenen Konflikte aufzuwärmen oder zu kommentieren; er schaue nach vorn – „und ich weiß aus vielen Gesprächen, dass es die Kameradinnen und Kameraden in den Wehren kaum anders sehen“. Von dem Generationswechsel versprächen sich viele Impulse und neue Ansätze. Ich habe bisher ein positives Feedback bekommen“, bestätigt Thomas Benndorf, der die Rathendorfer Ortswehr leitet. Beide wurden in den Jugendwehren ihrer Heimatdörfer groß und qualifizierten sich nach dem Wechsel in die aktive Truppe. Sie sind Mitarbeiter des Geithainer Bauhofs.

Neuer Wehrleiter mit familiärer Rückendeckung

Benndorf hatte sich beworben, als die Stadt die auf drei Köpfe konzipierte Stadtwehrleitung neu ausschrieb - als Stellvertreter. Für den Posten des Stadtwehrleiters fand sich im ersten Anlauf kein einziger Bewerber; in Runde zwei bekannte sich Daniel Naumann. „Der Bürgermeister sprach mich an. Ich habe mich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden“, sagt der Vater einer erst einen Monat alten Tochter - und nach einem Gespräch mit seiner Frau, die als stellvertretende Ossaer Jugendwartin aus der Unmittelbarkeit wisse, wie viel Arbeit an der Feuerwehr hänge. Sie habe ihn ermutigt. Nach der Wahl Mitte April durch die Mitglieder der Wehren Geithain, Niedergräfenhain, Rathendorf, Ossa und Narsdorf - Naumann erhielt 82, Benndorf 91 Prozent der Stimmen - wird der Stadtrat beide am 21. Mai in ihren Funktionen bestätigen.

Große Aufgabe ist die Vereinheitlichung

„Die Einsätze, die die Kameraden fahren, sind oft nicht einfach. Die Ausbildung nimmt viel Zeit in Anspruch. Wir sind alle freiwillig da, deshalb müssen wir die Freude an der ehrenamtlichen Arbeit erhalten“, sagt Thomas Benndorf. Dazu zähle, dass die Rahmenbedingungen stimmten. Die steckt der Brandschutzbedarfsplan ab. An der neuen Stadtwehrleitung – die Funktion eines zweiten Stellvertreters ist (vorerst) unbesetzt – ist es deshalb, gemeinsam mit den fünf Wehren die Einzelpläne von Geithain und Narsdorf zu einem neuen Ganzen zusammenzuführen. „Das ist unsere große Aufgabe“, sagt Daniel Naumann. Die Vereinheitlichung der Satzungen im Stadtrat sei erfolgt, und die Kommunikation zwischen den Wehren mit ihren knapp 200 Mitgliedern, darunter etwas mehr als 140 Aktiven, funktioniere. Zu den Herausforderungen zähle die permanente Nachwuchs-Gewinnung, wobei die vier Jugendwehren anerkannte Arbeit leisteten. Investieren müsse man weiter in die Gerätehäuser - die Depots in Rathendorf und Narsdorf verfügten über keine Toilette, nicht mal ein Waschbecken - perspektivisch aber auch in den Ersatz von Fahrzeugen, die in den Nachwende-Jahren beschafft wurden, so in Geithain und Rathendorf.

Pokallauf im Löschangriff am 18. Mai

Von der Feuerwehr-Begeisterung der Jugend und ihrem Können zeugt das Team Westsachsen, gebildet aus Heranwachsenden aus Ossa, Rathendorf, Narsdorf und erstmals Geithain, das am 18. Mai beim Pokallauf in Limbach-Oberfrohna im Löschangriff auftritt. Zu erleben ist die Mannschaft erneut am 22. Juni auf dem Wettkampfgelände in Narsdorf, wenn die Rathendorfer Feuerwehr zum Pokallauf einlädt. Verbunden ist der mit den Kreismeisterschaften des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Leipzig.

Von Ekkehard Schulreich