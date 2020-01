Das ist der neue Trinkwasserexperte bei der Veolia in Grimma

Grimma

Mit Markus Biegel gibt es einen neuen Bereichsleiter Trinkwasser bei der Veolia Wasser Deutschland GmbH in Grimma. Der 44-Jährige hat die Aufgaben von Cornelia Wels übernommen, die Nachwuchs erwartet. Bis sie zurück kommt, kümmert sich Biegel unter anderem um die Projekte in Zusammenarbeit mit dem Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG).

Die großen strategischen Themen des VVGG und der gemeinsamen Kooperationsgesellschaft Kommunale Wasserwerke Grimma-Geithain GmbH (KWW) sind dem Wasserexperten bereits vertraut. Als Leiter der Technischen Dienste in der Leipziger Hauptverwaltung von Veolia begleitete er mit seinem Team unter anderem verschiedene technologische Erneuerungen von Anlagen – in Hinblick auf die Energieeffizienz und Betriebssicherheit.

Cornelia Wels twar vorher Bereichsleiterin für den Betrieb der Trinkwasseranlagen in den Niederlassungen Grimma und Döbeln der Veolia Wasser Deutschland GmbH. Ihr Nachfolger wird Markus Biegel. Quelle: DANIEL SCHMITT

Zuverlässiger Anlagenbetrieb ist Aufgabe von Markus Biegel

„Das Verbundsystem der Wasserwerke im Gebiet des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain bildet die Basis für die Trinkwasserversorgung in allen Ortschaften. Hier greift ein Rädchen ins andere. Deshalb obliegt es vor allem uns als Betriebsführer, alles für einen zuverlässigen Anlagenbetrieb zu leisten. Das ist auch 2020 unser Anspruch”, erklärt der neue Bereichsleiter. Im Hinterkopf müsse man ebenso die klimatischen Veränderungen mit sehr heißen und trockenen Sommermonaten haben und nicht zuletzt Fragen des demografischen Wandels, einhergehend mit dem Wasserverbrauch.

Geboren und zu Hause in Radebeul verantwortete Markus Biegel von 2006 bis 2012 den Trinkwasserbereich in der Niederlassung Döbeln, damals noch beim Veolia-Vorgänger OEWA Wasser und Abwasser GmbH. Anschließend ging er nach Leipzig, um die Technische Abteilung zu leiten. Biegel studierte in Dresden Wasserwirtschaft und Hydrologie. In seiner Promotion befasste er sich mit dem Nährstoffeintrag von Kläranlagen in Flussgebieten.

Inbetriebnahme des Wasserwerks Prießnitz

Als Bereichsleiter wird er im VVGG unter anderem die Inbetriebnahme des Wasserwerks Prießnitz begleiten. Ein Großprojekt, das auch für den erfahrenen Wasserfachmann alles andere als Routine ist. Denn neu gebaute Anlagen seien in der Branche äußerst selten, aber bezogen auf den Standort Prießnitz die wirtschaftlichste Variante.

„Hier werden über fünf Millionen Euro investiert, etliche Gewerke müssen ihre Arbeiten abstimmen und koordinieren, damit am Ende ein Top-Ergebnis entsteht.” Biegel freut sich darauf, in den kommenden Monaten hier besonders nah dran zu sein.

Viel Aufmerksamkeit will der neue Bereichsleiter gemeinsam mit den Kollegen in den einzelnen Trinkwassergruppen auch der Ertüchtigung der übrigen Anlagen und des Versorgungsnetzes widmen. Die Erschließung der sogenannten Brunnendörfer Kolka und Niedergräfenhain sei neben der Inbetriebnahme des neuen Wasserwerks Prießnitz eines der größeren Vorhaben für das kommende Jahr. Um all die Pläne realisieren zu können, investiert die KWW 2020 fast vier Millionen Euro im Bereich der Trinkwasserversorgung.

Von lvz