Das passt: Geithainer Emaille und Schweizer Speicher in der GEO

Geithain

Qualität „Made in Switzerland“ und mehr als 120 Jahre sächsische Erfahrung im Emaillieren: Beides geht im Geithainer Unternehmen Gesellschaft für Emaillierung und Oberflächentechnik (GEO) eine Verbindung ein, die Trinkwasserspeicher verschiedener Art für den europäischen Markt liefert. Angebahnt hatte sie Hagen Witruk, der 2005 den Betrieb aus der Insolvenzmasse des traditionsreichen Emaillierwerkes herausgelöst hatte. Die HPA AG in St. Margrethen am Bodensee hatte die GEO 2017 gekauft.

Schwer erkrankt, zog sich Witruk im Sommer vergangenen Jahres aus dem Geschäft zurück. Der Tod des 51-Jährigen jetzt im Februar macht vor Ort betroffen. Die Zukunft des Geithainer Standortes stellen die Schweizer nicht nur nicht in Frage. Sie wollen ihn sogar sukzessive stärken.

Einer schweißt, einer beschichtet

„Wir brauchen Geithain. Die Nachfrage steigt“, sagt Patrick Buhmann. „Wir würden gern weitere Mitarbeiter einstellen, doch es ist schwer, sie vor Ort zu finden.“ Gemeinsam mit seinem Bruder Timo führt der 34-Jährige die GEO, die in den vergangenen fünf Jahren elementarer Teil des im Dreiländereck Deutschland/Österreich/Schweiz auf Schweizer Boden von Vater Peter Buhmann, einem Maschinenbauer, gegründeten Unternehmens HPA wurde.

Die Eidgenossen schweißen Speicher für Heizsysteme und Trinkwasser, für Wärmepumpen und Solarthermie. Emailliert und mit Hartschaum versehen werden die Behälter bis zu Volumen von 3000 Liter dann in Geithain.

Familienunternehmen holt Technologie ins Haus

„Auf dem, was wir herstellen, steht nicht groß HPA drauf. Wir produzieren für große Anbieter, verstehen uns in bestem Sinn als verlängerte Werkbank für Mittelstand und Industrie“, sagt Patrick Buhmann. Nicht im Rampenlicht zu stehen, gehöre zur Firmen-Philosophie. Geschäftliche Beziehungen nach Sachsen waren seit mehr als einem Jahrzehnt unterhalten worden, ehe sich das Unternehmen 2017 entschlossen hatte, die Kooperation durch Kauf auf eine neue Grundlage zu stellen.

Dabei, so Buhmann, spielten die Erfahrungen im Emaillieren, die in Geithain bis 1898 zurückreichen, durchaus eine Rolle. Denn sie wirken über Generationen fort bis in die heutige, knapp 50-köpfige Belegschaft. „Das ist etwas, worauf wir bauen. Es war ein strategischer Schritt, diese Technologie in unser Haus zu holen. Das passt hervorragend zu unserem Selbstverständnis als geerdeter Familienbetrieb, auch wenn wir auf dem europäischen Markt aktiv sind.“

Hagen Witruk 2020 in jener Halle, in der noch unter seine Ägide die neue Ofen-Linie aufgebaut werden konnte. Quelle: Frank Schmidt

Neue Ofen-Linie ist das Herzstück

Der Tod Hagen Witruks Mitte Februar habe unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur für Bestürzung, sondern auch für eine gewisse Verunsicherung gesorgt, sagt Patrick Buhmann, der mit seinem Bruder zwischen beiden Standorten pendelt. In Geithain gebe es profunde Betriebsleiter und ein erfahrenes Team: „Wir sind mit den Leuten vor Ort im Gespräch: Wie läuft es? Was lässt sich besser organisieren?“, sagt er.

Die neue, rund drei Millionen Euro teure Ofen-Linie, die HPA und GEO noch unter der Leitung Witruks aufbauten und die im Frühjahr 2021 in Betrieb ging, sei gut ausgelastet. Sie sei aber von vornherein auf zusätzliche Kapazitäten ausgelegt. Die alte Ofen-Linie wurde nur stillgelegt, nicht demontiert, um sie bei Bedarf ebenfalls wieder anfahren zu können.

Arbeitskräfte gesucht

Der Boiler-Markt boomt, sagt Buhmann. Hoch effiziente Heizsysteme und Speicher haben enorme Bedeutung, um die proklamierte Klima-Wende technologisch umzusetzen, erklärt er. Was GEO produziere, werde in Deutschland, Österreich, der Schweiz, aber auch in Polen und Italien abgesetzt. Außereuropäische Projekte, die Witruk noch ins Auge gefasst hatte, werden indes nicht weiter verfolgt: „Unser Kernmarkt ist und bleibt Europa.“

Eine Kern-Herausforderung ist allerdings die Arbeitskräfte-Frage. Die Firma greife, um das Auftragsvolumen stemmen zu können, in Geithain auf Zeitarbeitsfirmen zurück. Sie habe einige Leiharbeiter inzwischen fix eingestellt. Gern, sagt Patrick Buhmann, würde GEO noch mehr auf Menschen aus Geithain und der Umgebung zurückgreifen, weil das auch die Stadtgemeinschaft wirtschaftlich stärkt.

„Uns interessieren weniger Schulnoten und Lebenslauf. In der ,Emaille‘ geht es vor allem um Erfahrungen, die man sich erarbeiten muss, und um das Wollen.“ Dazu werden Qualifikationen angeboten. Ausbildungsbetrieb sei die Firma – zurzeit – nicht.

Von Ekkehard Schulreich