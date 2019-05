Geithain/BadLausick/Frohburg

In der Region Geithain haben am Sonntag zahlreiche Menschen ihr Kreuz auf dem Stimmzettel gemacht.

Wie lautet das Ergebnis der Europa- und Kommunalwahlen in meiner Kommune? Wer schafft es in den Stadt- oder Gemeinderat? Wie schneiden die Parteien bei der Kommunalwahl ab? Welche Abgeordneten aus Sachsen gehören künftig dem EU-Parlament an? LVZ.de berichtet über die aktuellen Entwicklungen bei der Kommunal- und Europawahl im Landkreis Leipzig. Die Ergebnisse finden Sie nachfolgend aufgeschlüsselt für alle Kommunen der Region Geithain. Die Daten werden laufend aktualisiert.

So hat der Landkreis Leipzig bei der Europawahl abgestimmt

So hat die Region für Europa gestimmt – die Ergebnisse nach Städten und Gemeinden im Landkreis Leipzig. Die Wahlbeteiligung zur Europawahl im Landkreis Leipzig lag bei 57,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung zur Europawahl im Landkreis Leipzig lag bei 57,4 Prozent. Die AfD liegt mit 26,5 Prozent knapp vor der CDU mit 25.4 Prozent der Stimmen.

Im Nachbarlandkreis Mittelsachsen lag die AfD mit 32,4 Prozent noch vor der CDU. Sie konnte damit die meisten Stimmen auf sich vereinen. Hier lag die Wahlbeteiligung bei 64.4 Prozent.

