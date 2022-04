Das sind die besten Sportler aus dem Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Mehrere Jahre ausgefallen, mehrere Jahre vermisst: Der Sportlerball verbunden mit der Ehrung der besten Sportler des Landkreises Leipzig erlebte Sonnabend Nacht seine Wiedergeburt. Andreas Woda, Präsident des Kreissportbundes Landkreis Leipzig, versprach eine „rauschende und glamouröse Nacht“.

Zur Galerie Impressionen vom Sportlerball in Zwenkau.

Und er hatte den Mund nicht zu voll genommen. Einmal mehr standen „die, die den Laden am Laufen halten“ (Woda) im Mittelpunkt des Geschehens. Umrahmt von einem Sport-und-Show-Programm wurden die besten Sportler der Jahre 2020/21 geehrt, engagierte Trainer und Vereinsverantwortliche sowie Firmen, die das Ehrenamt unterstützen, in der Stadthalle Zwenkau ausgezeichnet.

Sportliches Leben am Laufen halten

Die vergangenen Jahre waren aus den bekannten Gründen hart. Wettkämpfe wurde abgesagt, das Training fiel aus und trotzdem musste das sportliche Leben irgendwie am Leben gehalten werden. Geschafft haben es die unzähligen, in den Vereinen ehrenamtlich tätigen Trainer, Helfer und Verantwortlichen.

Die Ausgezeichneten Sportlerinnen Platz 1: Jessica Krause, Aktivsport Saxonia Naunhof (Karate) Platz 2: Jana Keller, Sportfreunde Neukieritzsch (Leichtathletik) Platz 3. Zoe Niemann, TSV Kitzscher (Leichtathletik) Sportler Platz 1: Paul Dohmann, Wurzener Rudervereinigung (Rudern) Platz 2. Hannes Drechsler, Aktivsport Saxonia (Karate) Platz 3. Louis Jahn, Sportfreunde Neukieritzsch (Leichtathletik) Mannschaft: Platz 1: Wurzener Rudervereinigung, A-/B-Junioren Platz 2. Sportfreunde Neukieritzsch, 4x100-Meter Staffel Damen Platz 3: SC Markranstädt, Oberliga Handballerinnen Ehrenamtspreis Domenik Hildebrandt (ATSV Frisch Auf Wurzen), Ursula Böhme (SV Elstertrebnitz), Tobias Greiner (SV Tresenwald), Olaf Eberhardt (SV Einheit Borna), Kathrin Bosniatzki-Schramm (Aktivsport Saxonia Naunhof), Werner Fritz Winkler (Sportfreunde Neukieritzsch) Unterstützerpreis Omnibusse Kaltofen GmbH, Honda Center Leipzig, Unternehmensgruppe Kafril

Ehrenamt wichtiger denn je

„Die Region ohne Ehrenamt ist unvorstellbar“, stellte Landrat Henry Graichen während einer launigen Gesprächsrunde mit der Moderatorin des Abends, Diana Schell, fest. Mit ihrer immer der jeweiligen Situation angepassten, einfallsreichen Moderation verpasste sie dem Sportlerball, der wieder in Zusammenarbeit mit der Leipziger Volkszeitung und den Sparkassen Muldental und Leipzig ausgetragen wurde, den nötigen Pfiff. Ein ums andere Mal musste sie ihren Charme spielen lassen, weil sich ausgezeichnete Sportler im Trainingslager befanden und nicht anwesend sein konnten.

Lieber in der Natur als Kacheln zählen

Zudem entlockte sie dem Spitzensportler Martin Schulz, dass er lieber in der Natur des schönen Landkreises Leipzig seinen Triathlonsport betreibt, als in der Schwimmhalle beim Training die „Kacheln zu zählen“. Der Sieger des paralympischen Triathlons von Tokyo – nur einer seiner endlos vielen Titel – machte klar, dass es nur mit enormer Einsatzbereitschaft, der Unterstützung von zahllosen Helfern und Sponsoren möglich sei, Sport und in seinem Fall Spitzensport zu betreiben.

Ausbau der Trainingsstätten weiter wichtig

Der Präsident des Landessportbundes Sachsen, Ulrich Franzen, untermauerte in seiner Ansprache, dass es weiter jede Anstrengung braucht bei der Sichtung der Nachwuchssportler sowie beim Ausbau und Erhalt der Trainingsstätten. Nur so sei gesichert, dass auch in Zukunft zahlreiche Sachsen auf den Siegertreppchen dieser Sportwelt stehen werden.

Alle dürfen sich als Sieger fühlen

Als Sieger durften sich an diesem Abend alle fühlen, die auf die Bühne durften. Egal ob sie unter den ersten drei Plätzen landeten oder „nur“ als Nominierte aufgerufen wurden. Sie repräsentieren bei den Wettkämpfen ihre Region, ihre Heimat und sind deshalb einmal mehr die Sympathieträger für den Landkreis Leipzig.

Von Heiko Stets