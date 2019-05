Frohburg/Nenkersdorf

Graupelschauer und Temperaturen im nur einstelligen Bereich, wie sie für dieses Wochenende prognostiziert sind, haben zumindest in dieser Hinsicht etwas Gutes: Das Gebiet um den Harthsee wird nicht vermüllt, wie es zuletzt zu Ostern geschah. Weil die Besucherfrequenz sich diesmal in engen Grenzen halten dürfte. Dabei, sagt Reinhard Hoffmann, der in Nenkersdorf in Seenähe zu Hause ist, geht es nicht nur um Müll, den manche Besucher rücksichtslos in der Natur zurücklassen. „Hinterlassenschaften, in Plastiksäcke verstaut, sind nicht sicher vor Fuchs und Waschbär. Der Inhalt wird herausgezerrt und in der Landschaft verteilt“, sagt Hoffmann, der sich daran nicht nur stört, sondern der sich auch um Schadensbegrenzung bemüht: „Ich bin es aber leid, den Unrat schubkarrenweise einzusammeln. Keiner fühlt sich zuständig. Und auf meine Rückfragen bekam ich die Auskunft: Privatbesitz.“

Harthsee ist Privatgrundstück

Der Harthsee, bestätigt der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), ist ein Privatgrundstück. Das Müll-Problem sei ein schon Jahre altes Ärgernis. Was der Eigentümer mit dem See vorhabe, welche Nutzungs-, Pacht- oder Strandbetreibungsverträge oder behördliche Vereinbarungen und Genehmigungen dafür existierten, seien im Frohburger Rathaus nicht bekannt. Ein großer Teil der Fläche liege außerdem auf dem Territorium der Stadt Borna. Hiensch: „Unser Ordnungsamt nimmt Hinweise und Beschwerden entgegen und leitet diese meist an den Eigentümer, an Behörden oder Veranstalter weiter – soweit sie bekannt sind.“

Stadt Frohburg habe andere Problematiken

Hiensch nennt die Situation um den Harthsee „sehr unbefriedigend“. Von einem ursprünglichen Entwicklungs- und Nutzungskonzept nach Auslaufen der Kohleförderung, mit welchem die Stadt erst nach der Eingemeindung von Benndorf/ Bubendorf und Nenkersdorf/ Schönau näher konfrontiert worden sei, „ist wohl nur wenig übriggeblieben oder tatsächlich umgesetzt worden“. Man habe seines Erachtens die Mibrag und die LMBV als Nachsorgeunternehmen nach der Braunkohle viel zu früh aus der Verantwortung für den Harthsee entlassen.

Die Stadt Frohburg habe derzeit ganz andere Problematiken auf dem Tisch. Deshalb müssten sich andere für die weitere Entwicklung des Harthsees engagieren. „Ohne solche Initiativen wird wohl dort nie ausreichend Ordnung einziehen. Es ist abzusehen, dass der Harthsee eines Tages als Bade- und Erholungsgewässer an Bedeutung verliert und von Badegästen gemieden wird“, so Hiensch.

Von Ekkehard Schulreich