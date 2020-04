Frohburg/Streitwald

Wie den Kopf freibekommen, wenn man über Wochen kaum aus der Wohnung darf? Indem man sich mitten hinein uns Grüne setzt und mal ein paar Augenblicke die Seele baumeln lässt! Zu einem solchen Zweck möchte Ulf Elberling, zu Hause im Frohburger Ortsteil Streitwald, Landluft-Hungrigen gern stundenweise seinen Garten überlassen - Anruf genügt.

Freiberufler lädt ein zum Entspannen oder Toben

„Zwei singende Nachtigallen sind schon da. Die kann ich nicht trennen. Die Besucher und mich vorschriftsmäßig auf Abstand halten schon“, sagt der 53-Jährige, der eine große grüne Parzelle nahe Streitwald bewirtschaftet: „Die liegt richtig in der Pampa. Ringsum sind Felder.“ Ein guter Platz in Corona-Zeiten auch für Kinder, um sich in freier Natur zu tummeln, während die Eltern den Liegestuhl aufklappen. Oder eines der Beete unter ihre Fittiche nehmen und hier ein bisschen gärtnern. „Ich habe so ein Angebot letzte Woche im Fernsehen gesehen und dachte: Das kann ich doch auch mal versuchen“, sagt Elberling, der freiberuflich tätig ist. Die Sorge, dass diese Gäste ihn in seinem Refugium stören könnten, hat er nicht. Vielmehr ist er neugierig auf die, die Interesse signalisieren.

Kontakt über die Telefonnummer 034348/54876 oder 0178/2351806

