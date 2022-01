Der Oldtimer des kleinen Mannes: Immer mehr Traktoren im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Gerhard Artelt liebt Traktoren und schraubt leidenschaftlich gern an ihnen herum. Es fing einst mit einem Gefährt an, heute hat er 30 davon in seinem Traktorenmuseum an der Neuholländer-Mühle im Bornaer Ortsteil Wyhra.

Das sind 30 von 3889 landwirtschaftlichen Zugmaschinen, die es laut Kraftfahrt-Bundesamt aktuell im Landkreis Leipzig gibt. Bemerkenswert: Die Zahl ist in den vergangenen Jahren stets gestiegen. 2017 waren es noch 3449 Maschinen, 2019 schon 3570.

Vieles selbst reparieren

Es liegt nahe, dass dieser Trend auch mit einem Hobby zu tun hat, das es zu DDR-Zeiten noch nicht gab. „Damals war der Traktor eine Notwendigkeit“, sagt Artelt. In den frühen 1980er Jahren brauchte er ihn für den Transport. „Es war ja nicht so, dass man einfach irgendwas bestellen konnte“, erinnert er sich. Wenn er Sand benötigte, musste er zu einer Sandgrube fahren. Die Asche von der Kohleheizung holte niemand von seinem Hof ab, die musste er selbst wegbringen.

Die Zahl der landwirtschaftlichen Zugmaschinen steigt im Landkreis Leipzig seit Jahren. Quelle: zsd

Mit der Wende änderte sich das. „Der Traktor wurde zum Oldtimer des kleinen Mannes“, sagt der 70-Jährige. Wer geschickte Hände hat, kann alles selbst reparieren. Und: „Rost stört nicht.“

Schleppertreffen in der Region

Bald etablierten sich in der Region Schlepper-Treffen, wo die Bastler ihre Traktor-Oldtimer zeigen und mit anderen darüber fachsimpeln konnten. Gerhard Artelt organisiert so ein Treffen seit 2005 mit seiner Frau Barbara in Borna-Wyhra. Beim ersten Mal kamen 37 Fans mit ihren historischen Fahrzeugen, bald schon waren es 160.

Zahlreiche Besucher ließen sich von der Idee anstecken – und besorgten sich auch einen Traktor. Die Szene wuchs. Bei den großen Schlepper-Treffen auf dem Agra-Gelände in Markkleeberg-Leipzig kommen in Nicht-Corona-Zeiten mehr als 1000 aktive Teilnehmer aus Deutschland und anderen Ländern zusammen.

Traktorenmuseum in Wyhra

Familie Artelt gelang es, trotz Pandemie im vergangenen September ein Traktorentreffen samt Mühlentag zu organisieren – mit 80 Akteuren und vielen Besuchern. Mit ihrem Verein Mühlen und Technik Wyhra sind sie einer von 14 Traktorenvereinen in Sachsen. Und nicht nur das.

Familie Artelt besitzt 30 Traktoren – und seit kurzem auch diese Bleichert-Eidechse. Quelle: Julia Tonne

Der Mühlenbauer und Maschinenbaumeister erfüllte sich gemeinsam mit seiner Frau einen Traum. Er erweckte die Neuholländer-Mühle in Wyhra zu neuem Leben und legte sich zahlreiche Schlepper zu. Es entstand ein Traktorenmuseum. Viele Fahrzeuge sind 50 bis 70 Jahre alt und erzählen gesamtdeutsche Schleppergeschichte. Sein Lieblingstraktor ist immer gerade derjenige, an dem er schrauben kann, sagt Gerhard Artelt lachend.

Tradition und Identität

Seine Frau Barbara unterstützt ihn seit Jahrzehnten. Sie ist die Vorsitzende des Mühlen- und Technikvereins. „Es gibt dieses Wahnsinnsinteresse für Technik“, sagt sie. Das habe auch mit Tradition und Identität zu tun. „Wir möchten einen Beitrag leisten, damit das technische Gedächtnis erhalten bleibt.“

Sie und ihr Mann sehen die Schlepper-Begeisterung derzeit auf einem Höhepunkt und prognostizieren, dass die Zahl der Oldtimer-Traktoren nicht mehr so stark steigen wird wie in den vergangenen Jahren. Es sei heute doch eher ein Hobby der Älteren.

Familiäre Atmosphäre wichtig

Dennoch sei das Familiäre wesentlich. Oft besuchen Großfamilien das Schleppertreffen. Gern kommen auch alle – vom Enkel bis zur Oma – ins Café der Holländermühle zum Kuchen- oder Eisessen, Nicht selten gemeinsam auf dem Traktor.

Sieben Schlepper pro Betrieb Auf immer weniger Bauern kommen statistisch gesehen immer mehr landwirtschaftliche Zugmaschinen. Das zeigen die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes. 2021 gab es im Landkreis Leipzig 3889 solcher Fahrzeuge bei zuletzt gezählten 552 landwirtschaftlichen Betrieben – im Schnitt sieben Trecker pro Betrieb. Wobei hier nicht nur die Vollmechanisierung der Landwirtschaft eine Rolle spielt, sondern auch die wachsende Fangemeinde für alte Bulldogs und Traktoren. Denn gute alte Stücke werden immer wertvoller, je mehr Jahre sie auf dem Buckel haben: Ein Lanz D 9506 Baujahr 1954 kostet heutzutage vollrestauriert auf mobile.de schon mal 95.000 Euro. Kleinere Brüder gibt es aber auch schon für kleineres Geld als Hingucker beim Schleppertreffen.

Den Familiengedanken bei diesem Hobby betont auch Udo Gotthardt vom Sportverein Breitenborn bei Rochlitz, der das große Schleppertreffen in seinem Dorf organisiert und gemeinsam mit 70 Akteuren auf die Beine stellt. Waren anfangs nur zwanzig Traktoren dabei, steigerte sich die Zahl auf 170 Gefährte plus 50 Motorrad- und Auto-Oldtimer.

Rohdiamant in der Scheune

„Das Interesse hat stark zugenommen“, meint der Breitenborner. So mancher fand einen „Rohdiamanten“ in der Scheune – und baute ihn wieder auf. „Nicht selten steigen die Enkel später bei diesem Hobby mit ein.“

Alte Schlepper in Aktion – hier bei einem der Breitenborner Traktorentreffen. Quelle: Thomas Kube

In seinem Dorf kennt er „sehr talentierten Nachwuchs“, die jungen Leute haben zum Teil einen technischen Beruf gelernt und schrauben schon gekonnt an alten Schleppern. Nach zwei Jahren Corona-Pause hofft Udo Gotthardt 2022 wieder zum Traktorentreffen einladen zu können. Wenn die Pandemie es zulässt, ertönt am 3. September erneut lautes Geknatter in Breitenborn.

Von Claudia Carell