Frohburg/Linda

Ein Waldbad gibt es im Herzen des Kohrener Landes nicht. Der Teich des Lindenvorwerks ist ungeeignet für solche Erfrischungen. Einen Waldbademeister allerdings gibt es: Jörg Günther. Gemeinsam mit seiner Frau Karola betreibt er den „Irrgarten der Sinne“, lädt Schüler ein, Natur zu erleben, bietet Wandern mit Ziegen an. In die Irre führen will der 51-Jährige – das Zertifikat als Waldbademeister ist noch druckfrisch – mitnichten, statt dessen mitnehmen in die vielstimmige Stille des Waldes, in diesen unterschätzten Kosmos aus Gerüchen, Getier, dem Gefühl von Erdung.

„Der Wald ist ein großes Orchester“

„Wir betrachten den Wald einmal von einer ganz anderen Seite, lassen ihn in seiner Komplexität auf uns wirken wie ein großes Orchester“, sagt Jörg Günther, und der Schalk, der ihn auszeichnet, sitzt ihm dieses Mal nicht im Nacken: „Wenn du dich mit allen Sinnen in den Wald hinein begibst, fährt dich das runter.“ Die Herzfrequenz pegele sich ein auf ein gesundes Maß. Glück machende Hormone würden ausgeschüttet. Das Wohlbefinden wachse. Der seelische Horizont weite sich. Dabei, sagt er und schmunzelt dann doch: „Eigentlich ist ja meine Frau bei uns die Kräuterhexe.“

Zurück zur Natur: Dieser Slogan ist, um im Bild zu bleiben, alt wie der Wald, und die Wege dorthin sind vielgestaltig. Luftbaden und Sonnenbaden, das praktizierte schon die Groß- und Urgroßvater-Generation an der Wende zum 20. Jahrhundert. An der Universität Kassel kann man heutzutage Promenadologie studieren, Spaziergangswissenschaft. Selbst die „Tagesschau“ widmete sich schon mehrfach dem Waldbaden und der neuen Profession des Waldbademeisters.

Naturpädagogik mit dem Spielerischen verbinden

Günther indes beruft sich, trotz des besonderen Verhältnisses, das den Deutschen seit Jahrhunderten zum Wald nachgesagt wird, auf einen Trend, der aus aus Japan herüber schwappt nach Europa: „Das ist nicht viel anders als das, was wir in der Naturpädagogik anbieten. Was fehlt, ist das Spielerische. Hier ist es uns ernst.“ Anfang Mai absolvierte er mit seiner Frau ein Seminar im Westerwald. Abgeschlossen haben sie es mit einem Zertifikat von CreNatur, einem bayrischen Bildungsträger, der sich auf solche Angebote spezialisiert hat.

Besonders für Großstädter geeignet

„Nach dem Urlaub im September schneiden wir ein Programm genau auf unsere Landschaft zu. Und dann probieren wir mit einer Testgruppe aus, wo wir den Wald auf uns am Besten wirken lassen können“, sagt Jörg Günther. Dabei sei man nicht zwingend auf das waldreiche Tal des Mausbachs, den Streitwald, das Förstgen festgelegt. Das funktioniere ebenso im Leipziger Auwald – um näher dran zu sein an einer bevorzugten Zielgruppe, dem Natur entwöhnten, sich im Täglichen aufreibenden Großstädter. Die brauchten „kein Ferienlager für Große“, sondern ein Aufatmen, ein Hingeben an die Natur mindestens stundenweise in herrlicher Abgeschiedenheit. Kein Bad in der Menge, sondern eins in der Stille, in der Tiefe des Waldes eben.

Von Ekkehard Schulreich