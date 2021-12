Deshalb ist der Weihnachtsmann in Neukieritzsch am Heiligabend traurig

Neukieritzsch

Schon wieder darf der Weihnachtsmann nicht zur öffentlichen Bescherung auf den Neukieritzscher Markt kommen. Die Corona-Regeln lassen die nahezu einzigartige Veranstaltung mit mehreren Hundert Kindern und Erwachsenen, die es seit rund 50 Jahren gibt, nicht zu. Dabei hatte der Weihnachtsmann sich schon so darauf gefreut. Ein fiktives Gespräch:

Hallo, Weihnachtsmann, guten Tag. Du siehst traurig aus.

Ja, kein Wunder. Heute ist der 24. Dezember, da sollten mir am Nachmittag auf dem Neukieritzscher Marktplatz eigentlich Hunderte Kinderaugen entgegenstrahlen. Mein Sack ist voller kleiner Geschenke, aber ich darf nicht.

Du meinst, die vielen Kinder und ihre Eltern und Großeltern dürfen Dich nicht auf dem Martplatz erwarten?

Genau, ist das nicht schlimm? Schon zum zweiten Mal macht dieses verflixte Virus uns allen einen Strich durch die Rechnung. Dabei hatte der Karnevalsverein, der mich seit 1989 – oder war es 1990? – hierher einlädt, sich schon lauter Vorsichtsmaßnahmen einfallen lassen.

Der erste Schulleiter hatte die Idee

So lange kommst Du schon zu den Kindern nach Neukieritzsch?

Hm, komm mal näher, ich verrate Dir ein Geheimnis: Ich habe das auf dem Markt noch nie gemacht.

Im Ernst?

Ja, es ist so: Die öffentliche Bescherung gibt es ja schon seit fast 50 Jahren, seit damals, Anfang der Siebziger, die Schule eröffnet wurde. Da hat der Direktor sich das ausgedacht. Der hatte keinen so guten Draht zum Weihnachtsmann, dafür aber zum Theater in Altenburg. Damals übernahm ein Schauspieler meine Rolle.

Und das bis heute?

Nein. Es gab doch da diese – so sagt Ihr doch – Wende. Plötzlich wollte sich niemand mehr um den Weihnachtsmann kümmern. Da sprang der Karnevalsverein in die Bresche und holte den echten Weihnachtsmann, meinen Vorgänger. Der hat aber leider nicht mehr die Kraft für einen so großen Auflauf.

Der Weihnachtsmann ist kein Greenhorn

Und wie oft warst Du schon da?

Das ist es ja. Mein Lehrmeister kam vor zwei Jahren zum letzten Mal auf den Markt. Dann sollte ich übernehmen. Doch seitdem, na, Du weißt schon, Corona. Man kann ja nicht vorsichtig genug sein.

Also bis Du ein Greenhorn als Weihnachtsmann?

Na, na, das kann man nun auch nicht sagen. Ich habe schon ein paar Kindern Geschenke gebracht. Und außerdem war ich in den letzten Jahren als unsichtbarer Wichtel natürlich immer dabei.

Tatsächlich? Beweise es!

Was willst Du hören? Wie schön die Musiker vom Neukieritzscher Blasorchester immer spielen? Oder wie fleißig die kleinen Tänzerinnen des Karnevalsvereins dem Weihnachtsmann helfen. Ich weiß sogar, dass ich nicht mal mit meiner eigenen Kutsche hätte kommen müssen, sondern, dass ich gefahren worden wäre. Entweder mit einem Trike oder mit so einem alten dreirädrigen Lieferwagen.

Erzähl noch eine Geschichte!

Da gibt es viele. Immer wenn der Weihnachtsmann Heiligabend nachmittags nach Neukieritzsch kommt, treffen sich da nicht nur Kinder. Auch ganz viele Erwachsene freuen sich, sich wiederzusehen. Und alle wissen, dass der Weihnachtsmann nicht einfach so auftaucht. Der muss erst ganz laut gerufen werden. Das macht der Peter Bräuer seit vielen Jahren mit den Kindern so, die sich alle riesig freuen.

Tradition darf nicht sterben

Und das alles fällt heute wieder aus? Wie lange hältst Du das durch? Was, wenn diese schöne Tradition stirbt?

Oh, sag nicht so etwas. Die stirbt nie, sagt jedenfalls der Peter vom Karnevalsverein. Und ich sage: Die darf nicht sterben. Ich kann jedenfalls warten. Komme ja auch nicht aus der Übung. Wenn es auf dem Markt nicht klappt, besuche ich die Kinder eben einzeln zu Hause. Da klopfe ich allein an die Türen.Das geben die Regeln ja gerade noch her.

Na dann, hoffentlich bis zum nächsten Jahr in Neukieritzsch.

Darauf könnt Ihr Euch verlassen! Hoffe ich jedenfalls.

Von André Neumann