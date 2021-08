Deswegen hält im Bahnhof Neukieritzsch gerade kein Zug

Neukieritzsch

Im Bahnhof Neukieritzsch herrscht über den Sommer eine Totalsperrung. Kein einziger Zug fährt und hält hier seit dem 12. Juli. S-Bahn-Reisende müssen auf Schienenersatzverkehr mit Bussen ausweichen. Für die Strecke in Richtung Regis-Breitingen und Altenburg bleibt das planmäßig bis einschließlich 4. September so. In Richtung Borna fahren erst ab dem 27- September wieder Züge.

Aber warum ist das so, wo doch der komplette Umbau des Neukieritzscher Bahnhofes schon seit fast einem Jahr läuft und der Zugverkehr während dieser Zeit meist rollte?

Die Züge fuhren in dieser Zeit allerdings nur auf zwei der vier Gleise. Bahnreisende konnten nur die Bahnsteige 3 und 4 nutzen. Gebaut wurde nur auf der Seite der Gleise 1 und 2. Jetzt aber, das sagt Bahnsprecher Jörg Bönisch der LVZ, „ werden Arbeiten durchgeführt, die mit der bisherigen Betriebsführung nicht möglich sind“.

Viele neue Weichen werden eingebaut

An der nördlichen Einfahrt in den Bahnhofsbereich die Gleise sind zeitweilig ganz abgeschnitten. Hybridfahrzeuge, die Räder für die Straße und für Bahngleise haben, sind auf den Schienen unterwegs, Bagger überragen mit ihren Auslegern mehrere Gleise.

Allein im Bereich des sogenannten Nordkopfes ist es zeitweilig gar nicht möglich, dass hier ein Zug rollt. Hier werden sieben Weichen und zwei Bauweichen neu erreichtet, so Bönisch. Auf der anderen Seite, auf der Strecke in Richtung Borna, werden drei Weichen neu gebaut.

Hier begannen auch die Arbeiten für den Bau eines neuen Bahnüberganges mit Radweg und einer Rechtsabbiegespur in Richtung Deutzen. Für die wird zwischen der B 176 und den Bahngleisen eine rund 126 Meter lange Spundwand in den Boden eingelassen. Autofahrer spüren es schon einige Zeit an einer Baustellenampel, die teils für lange Staus sorgte.

Neues Prinzip bei Oberleitungsmasten

Auch im Bereich des Bahnhofes selbst ist die Verbindung gekappt. Denn jetzt wird die Personenunterführung, von der ein Teil fertig ist, unter den Gleisen 3 und 4 erneuert. Die Gleise 1 und 2 und die dazugehörigen Bahnsteige sind zwar so gut wie fertig. Doch bevor hier Züge fahren können, müssen erst noch die Oberleitungen erneuert werden.

So sieht es dieser Tage auf der Großbaustelle Bahnhof Neukieritzsch aus. Noch bis zum 5. September fahren und halten hier keine Züge. Blick auf einen Zugang zum neuen Fußgängertunnel. Quelle: Jens Paul Taubert

Bei den Fahrleitungen geht die Bahn übrigens zu einem neuen Prinzip über. Bisher standen sich Masten gegenüber, zwischen denen Halteseile gespannt waren, an denen die Fahrleitungen für mindestens zwei Gleise hingen. Gab es da mal einen Defekt, waren immer gleich zwei Gleise betroffen, die nicht mehr befahren werden konnten. Künftig hat jedes Gleis seine eigenen Masten, die Oberleitungen hängen an Auslegern.

Verrohrter Heidegraben wird erneuert

Nicht nur die Tunnelbaustelle unterbricht aktuell die Gleise, auch eine dicke Leitung wird quer durch die gesamten Bahnhofsanlagen neu verlegt. Der Abwasserzweckverband Espenhain lässt hier den verrohrten Heidegraben erneuern. Dafür wird die Bahnanlage einmal quer aufgegraben.

Die achtwöchige Sperrpause dient letztlich auch dazu, den Zugverkehr für die restliche Zeit des insgesamt rund zwei Jahre dauernden Bahnhofsumbaus auf die Gleise eins und zwei zu verlegen. Dazu werde die Leit- und Sicherungstechnik an den aktuellen Bauzustand angepasst, sagt der Bahnsprecher. Der Neubau der Gleise und Bahnsteige 1 und 2 werde beendet und der Bau der Aufzüge laufe.

Am 5. September sollen erste Züge wieder fahren

Zeitgleich mit dem Bahnhof Neukieritzsch ist auch der Haltepunkt Böhlen Werke außer Betrieb. Dort werden Bahnsteige erneuert und die neue Fußgängerüberführung fertig gestellt. Bis zum 5. September will die Bahn mit all dem fertig sein, denn an dem Tag sollen die Gleise 1 und 2 mit den neuen Bahnsteigen in Betrieb genommen werden. Dann verkehren zumindest die Züge der S-Bahn-Linie S5 und S5X zwischen Leipzig und Altenburg wieder.

Die Sperrung in Richtung Borna dauert länger, weil auch in der Kreisstadt der Bahnhof umgebaut wird. Vor allem aber, weil die Bahn hier gleich zwei Brücken erneuern lässt, in der Deutzener und in der Luckaer Straße.

Von André Neumann