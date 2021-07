Deutsche Post schließt ihre Filiale in Kohren-Sahlis

Frohburg/Kohren-Sahlis

Die Deutsche Post gibt ihre Filiale in Kohren-Sahlis auf: „Wir haben entschieden, den Kooperationsvertrag mit der Partner-Filiale Konsum zum 31. August zu beenden“, bestätigt Anke Blenn von der Pressestelle der Deutsche Post/DHL in Berlin auf Nachfrage der LVZ. Da Stillschweigen vereinbart worden sei, könne sie die konkreten Gründe hierfür nicht öffentlich kommentieren.

Post verweist auf Paketshops und auf Frohburg

In der Bahnhofstraße im Frohburger Stadtzentrum gebe es allerdings eine weitere Partner-Filiale für die Post-Kundschaft. Zudem werden DHL-Paketshops in Frohburg und in Streitwald sowie eine Packstation in Frohburg betrieben. „Die gesetzlichen Vorgaben an die Gestaltung unseres Filialnetzes sind nach wie vor erfüllt“, so die Sprecherin – auch nach dem Abschied aus Kohren-Sahlis. Darüber hinaus sei das Unternehmen „in Gesprächen mit Einzelhändlern und prüft die Möglichkeiten für die Eröffnung eines weiteren DHL-Paketshops“.

Mascheck: Schlecht für die Lebensqualität

„Dass die Postfiliale im Konsum Kohren-Sahlis geschlossen werden soll, erschüttert mich“, sagt Franziska Mascheck, SPD-Stadträtin in Frohburg und zu Hause in Kohren-Sahlis. „Seit fünf Jahren leben wir hier, und in dieser Zeit sind mindestens sieben Angebote der Infrastruktur und Daseinsvorsorge in Kohren und den ehemaligen Ortsteilen geschlossen worden“, kritisiert sie. Das wirke sich eklatant auf die Lebensqualität aus und erschwere die Situation vor allem für ältere Menschen und Familien. Deshalb sollte die Schließung der Filiale nicht widerspruchslos hingenommen werden.

