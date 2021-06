Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert Rettung von Schloss Sahlis

Frohburg/Kohren-Sahlis

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert Sanierungsarbeiten am Schloss und am Rokokopark des Rittergutes Sahlis. Die Organisation und der Eigentümer Andreas Scholz haben dazu einen Fördervertrag unterzeichnet. Der beinhaltet einen Zuschuss zur Neueindeckung des Schlossdaches. Ein zweiter Vertrag betrifft die Restaurierung von Skulpturen und Einbauten im Rokokopark. Er soll demnächst abgeschlossen werden.

Verträge mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Notsicherungen am Dach des Schlosses und an den Geschossdecken sind für Andreas Scholz in diesem Jahr das Wichtigste. Zudem will er den verwilderten, ebenfalls unter Denkmalschutz stehenden Park aus dem viele Jahre währenden Dornröschenschlaf holen.

Anette Mittring und Max Beiersdorf von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz machten sich vor Ort ein Bild von der komplexen Herausforderung, der sich der in Burgstädt ansässige Unternehmer zu stellen gewillt ist. Scholz, der das so geschichtsträchtige wie in seiner Bausubstanz angegriffene Ensemble vor zwei Jahren erworben hatte, ist spezialisiert auf die Rettung und Wiedernutzung historischer Gebäude. Gemeinsam mit dem Architekten Torsten Hentsch führte er die Denkmal-Experten durch die Gebäude und in den Park.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, getragen von 200 000 Förderern, ist die größte private Initiative ihrer Art in der Bundesrepublik. Sie unterstützt nach eigenen Angaben jährlich rund 600 größere und kleinere Vorhaben finanziell und fachlich.

Sahlis soll zu einem Ort der Gesundheit werden

Im einstigen Rittergut Sahlis will Andreas Scholz, Geschäftsführer der ChrEAnS-Unternehmensgruppe, einen Ort der Gesundheit schaffen, etwa für Menschen, die nach schwerer Krankheit unter intensivmedizinischer Betreuung zurück ins Leben finden. Außerdem setzt er auf Tourismus für Leute mit Handicap. Zuallererst aber geht es um die bauliche Sicherung. Mit der hatte er bereits im vergangenen Jahr begonnen.

Fördervereins-Gründung wird vorbereitet

Der Wildwuchs, der sich im Rokokopark ausgebreitet hatte, wurde bereits oberflächlich beseitigt. Jetzt geht es an die Sicherung der gartenkünstlerischen Strukturen. Dabei setzt Scholz auch auf das Potenzial derer vor Ort, denen die Wiederbelebung und Öffnung des Areals Herzenssache ist. Schon vor Monaten hatten Menschen aus Kohren-Sahlis, aber auch der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) Unterstützung zugesagt. Koordinieren soll dies ein Förderverein für den Rokokopark, die Gründung wird vorbereitet.

Kastanienallee wird gesichert

Saniert werden soll auch die von alten Kastanien gebildete Allee, ursprünglich die kurze Verbindung hinunter in das Stadtzentrum. Dabei wolle man auf Fördermittel der Leader-Region Land des Roten Porphyr zurückgreifen, sagte Gerd Welker, der das Gesamtprojekt betreut. „Abhängig von Baugenehmigungen und Fördermittel-Zusage könnte noch 2021 mit der Rekonstruktion der Trockenmauern der Allee begonnen werden.“ Für weitere Gebäude und Flächen des Areals liegen bereits Konzepte vor und sind Planungen in Arbeit, fügte er hinzu.

Von Ekkehard Schulreich