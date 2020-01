Die Meldungen des Tages aus Borna und der Region

Borna

Neben den großen Geschichten passieren im Muldental auch viele kleinere Dinge. Sie sind ebenso wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

In Pegau wird viel gebaut und saniert

Auftragsvergaben dominieren die nächste Pegauer Stadtratssitzung am 29. Januar. Dabei geht es zunächst um die Schaffung eines Babybeckens und eines Wirtschaftsweges im Stadtbad. Anschließend wird für den Neubau der Kindertagesstätte „Regenbogen“ über den Zuschlag für gleich 13 Gewerke entschieden. Unter anderem betrifft das Elektrotechnik, Heizung/Sanitär, Trockenbau und Malerarbeiten.

Zudem sind Beschlüsse über die Verwendung der sächsischen 70 000-Euro-Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raums und über die Förderung eines privaten Grundstücks im Sanierungsgebiet „Altstadt Pegau“ vorgesehen. Die Sitzung beginnt 19 Uhr im Rathaussaal. Zum Ende des öffentlichen Teils können Bürgeranfragen an die Spitze der Stadtverwaltung gestellt werden.

So geht es mit dem Ossaer Rittergut weiter

Das Dach auf einem Nebenbau des Ossaer Rittergutes ist kaputt. Die Denkmalschützer hatten im vergangenen Jahr der Stadt Geithain ein Zwangsgeld angedroht für den Fall, wenn sie die Reparatur weiter schleifen lässt. Bei einem Ortstermin, bei dem auch die Landesdenkmalbehörde zugegen war, hatte man sich dann für ein Miteinander statt Konfrontation ausgesprochen. „Zwei Angebote liegen vor. Wir halten jetzt Rücksprache mit der Denkmalpflege. Kommt die in Aussicht gestellte Förderung von 80 Prozent, kann ich das Dach reparieren lassen“, so Rudolph. Die Kosten lägen insgesamt bei rund 30 000 Euro. Die Behörden hatten sich im Spätsommer für den unbedingten Erhalt des leer stehenden Gebäudes ausgesprochen und Rudolphs Überlegungen, es aufgrund fehlender öffentlicher Nutzung abzureißen, zurückgewiesen.

Regis-Breitingen – Freibad im Fokus

Trotz der Bürgermeisterwahl und des zweiten Wahlgangs läuft das lokalpolitische Leben in Regis-Breitingen weiter. Deshalb gibt es am 30. Januar die nächste Stadtratssitzung. Sie beginnt 18 Uhr in der Stadtbibliothek. Nachdem aus den Ausschüssen informiert worden ist, können Besucher in der Bürgerfragestunde zu Wort kommen. Danach geht es doppelt um das Freibad. Es soll zum einen ein neuer Betreiber beauftragt werden, und andererseits steht ein Beschluss zur Planschbecken-Sanierung auf dem Programm, Letzterer zum zweiten Mal.

Er war im Dezember ebenso zur weiteren Klärung und Informationsbeschaffung vor einer Entscheidung von der Tagesordnung abgesetzt worden wie die Festlegung zu einem einzügigen Weiterbetrieb der Oberschule, wenn sie die Mindestschülerzahlen unterschreiten sollte. Außerdem sind im öffentlichen Teil noch ein Grundstücksverkauf und die Verwendung spezieller Fördermittel als Themen vorgesehen.

