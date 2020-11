Frohburg

Gegen 2 Uhr in der Nacht hat ein unbekannter Täter am Montag die Plane eines Lastwagens in der Peniger Straße in Frohburg aufgeschlitzt. Laut Polizeiangaben erbeutete er dabei von der Ladefläche 17 LED-Leuchten und drei Motorrad-Batterien. Ähnliches geschah bei einem weiteren LKW in der Nähe, der Kupferrohre geladen hatte. In diesem Fall wurde allerdings nichts entwendet. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Unklar ist auch, ob beide Taten zusammenhängen. Die Polizei ermittelt.

Von lvz