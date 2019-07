Frohburg

In Frohburg kennt sich Wolfram Gabler aus wie in seiner linken Westentasche. Kein Wunder, denn nach vier Jahrzehnten Ehrenamt im Stadtrat und Hunderten Beschlüssen hat der 75-Jährige das Gesicht der Stadt mitgeprägt. Zu jedem Vorgang in der Kommune fallen ihm Geschichten ein und er weiß, was sich wann, wie und warum so zugetragen hat und wer daran beteiligt war. Der gelernte Elektromonteur und Ausbildungsmeister Energieelektronik i.R. ist ein lebendes Geschichtsbuch, zumindest für die Neuzeit.

Kapitel Stadtrat abschließen

Nun muss der dienstälteste Frohburger Abgeordnete schweren Herzens seinen Hut nehmen. „Ich bin schon enttäuscht über den Ausgang der Wahl und dass die Zahl meiner Freunde so radikal abgenommen hat“, gibt er ehrlich zu und schließt das Kapitel Stadtrat für sich persönlich ab. Was den Christdemokrat und langjährigen ehrenamtlichen Richter am Landgericht Leipzig nicht davon abhält, die Geschicke der Stadt als auch des Kreises aus der Ferne weiter zu verfolgen und im Stadtverband seiner Partei aktiv zu bleiben.

Hobby Rechtschreibfehler finden

Die monatlichen Ratssitzungen werden dem Frohburger fehlen, keine Frage. Sowohl im Technischen Ausschuss als auch in der Fraktion und zu Hause am Computer bereitete sich Gabler auf die Debatten vor, studierte Beschlussvorlagen, machte sich Notizen, holte Meinungen ein und war nie jemand, der stupide nur den Arm hob. „Ich habe schon einige unglückliche Formulierungen aus den Beschlüssen gefischt“, lacht der Rentner, „und Rechtschreibfehler finden ist sowieso mein Hobby...“

Partner der Stadtverwaltung

Seit 1979 saß der gebürtige Leipziger, aufgewachsen in Roda, im Frohburger Stadtrat. Zu DDR-Zeiten in einer Blockpartei, wie die Mitglieder der Nicht-SED-Parteien genannt wurden. Obwohl der Einfluss in Vorgänge der Kommunalpolitik damals nicht entscheidend sein konnte, hatte er einen Fuß in der Tür und Aufgaben in der Kommune waren ohnehin jederzeit da.

„Ich schätze vor allem die Ausgeglichenheit in unserer Partei, dass es ruhig und harmonisch zugeht und wir gemeinsam eine machbare Richtung verfolgen“, sagt er und hat sich in all den Jahren immer als Partner der Stadtverwaltung verstanden.

„Unser Bürgermeister Wolfgang Hiensch verdient alle Anerkennung. Er ist ein Glücksfall für Frohburg“, zieht Gabler den Hut vor dem ersten Mann im Rathaus. „ Hiensch hört jedem zu, er ist stets voraus, kennt sich in der Stadt aus, kann überall mitreden und erkundet bei jeder Gelegenheit die Frohburger Ortsteile mit dem Fahrrad. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir hatten ein sehr konstruktives Miteinander.“

Schnelle Telefonate ins Rathaus

Als Freund der kurzen Diskussionen fackelte der 75-Jährige oft nicht lange, griff zum Telefon und rief in der Stadtverwaltung an oder beriet sich mit anderen Stadträten und schickte E-Mails. „Wenn etwas unklar war, konnte man das schnell klären. Was soll also in der Sitzung groß palavert und ausgeholt werden? Vieles kann man vorher klarstellen.“ Gerade in Bürgerfragestunden seien Themen oft lang- und breitgezogen worden, die „in drei Minuten Telefonat mit dem Rathaus schnell erledigt gewesen wären.“

Nachberatung im Jägerhaus Streitwald

In seinen 40 Jahren Abgeordnetentätigkeit hat der CDU-Mann schon allerhand Auswüchse erlebt, von der Zehn-Minuten-Turbositzung bis zur Vier-Stunden-Kante über den Haushalt. „Oftmals haben wir Räte uns nach der Ratssitzung zu einer lockeren Nachberatung im Jägerhaus Streitwald getroffen“, lacht der Frohburger, „das war interessant und wurde meistens sehr spät.“

Debatte um Freibad und Sportplatz

Noch gut kann sich Wolfram Gabler an die Debatte zum Erhalt des Frohburger Freibades erinnern. „Wir haben lange dafür gekämpft, es ging hin und her. Können wir uns das leisten mit der riesigen Wasserfläche? Haben wir genügend Schwimmmeister? Ist das alles machbar? Wollen wir einen Teil als Gondelteich nutzen?“ Heute gehört die Rennstadt zu den wenigen Kommunen im Landkreis, die den Trumpf Naturbad ausspielen kann.

Ähnlich lange Debatten gab es zum Sportplatz in Greifenhain, der teilweise bebaut werden sollte. „Es gab eine Riesenrevolte mit Unterschriftensammlung und Bürgerbegehren“, erinnert sich Gabler an die aufregende Zeit. Das Ende vom Lied: „Wir haben den Beschluss wieder aufgehoben.“

Motorräder und alte Radios aufbereiten

Ohne die Arbeit im Stadtrat wird dem dreifachen Familienvater und zweifachen Großvater die Decke trotzdem nicht auf den Kopf fallen. Während sich seine Frau um Haushalt und Garten kümmert, widmet sich der Rundfunkmechaniker den 15 rustikalen Radios aus dem Hause VEB Stern Radio Rochlitz, die er bald aufbereiten möchte.

So kennt man den Frohburger Stadtrat Wolfram Gabler - mit seinem feuerroten Trabant Kübel aus dem Jahr 1969. Quelle: privat

In der Garage stehen zudem zwei MZ-Motorräder, die dringend in seine goldenen Hände gehören. „Das wird sich einige Monate hinziehen.“ Und dann ist da noch „Der Rote“ – ein feuerroter Trabant Kübel, Baujahr 1969, mit dem Gabler gerne auf Faschingsumzügen oder zu Himmelfahrt unterwegs ist und mit dem er in der Umgebung bekannt ist. Und letztlich warten in der Kirchgemeinde auch noch ein paar Aufgaben auf ihn.

Von Kathrin Haase