Diese 15 Millionen-Bauvorhaben sind im Landkreis Leipzig geplant

Landkreis Leipzig

In der Region wird auch künftig im großen Stil gebaut. Sehen Sie hier die insgesamt 15 Baustellen der Zukunft – die jeweils Millionen Euro schwer sind. Die Übersicht stützt sich auf Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) zum Investitionsgeschehen in der Region.

Bei einigen Vorhaben stehen Kosten und Baustart schon ziemlich sicher fest, andere sind noch in der Planung – und einige Projekte sollten schon längst fertig sein, wurden aber aus verschiedenen Gründen verschoben. Aktuelle Großbaustellen wie die A 72 zeigen, dass Fertigstellungstermine oft nicht eingehalten werden und sich die Baukosten häufig erhöhen. Insofern können sich wohl auch bei einigen der hier angegebenen Vorhaben noch Termine sowie Kosten ändern.

Fördergeld für Kohleregion hilft

Nicht zuletzt mit Hilfe der Gelder aus dem Strukturstärkungsgesetz für die Kohleregion im Leipziger Süden können zahlreiche Vorhaben angegangen werden. Die Kosten der 15 folgenden Zukunftsbaustellen bewegen sich zwischen sieben und 500 Millionen Euro.

1. Elektrifizierung der Bahnstrecke Leipzig-Bad Lausick-Geithain: Mit dem Ausbau und der Elektrifizierung erfährt die Strecke eine Kapazitätserhöhung – auch für Züge des Fernverkehrs. Darüber hinaus wird im Nahverkehr ein Halbstunden-Takt zwischen Leipzig, Bad Lausick und Geithain ermöglicht. Finanziert wird dies aus Mitteln des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen. Investition: 504 Millionen Euro. Baustart frühestens 2025, Fertigstellung bis Ende 2028 geplant.

Die Bahnstrecke Leipzig-Chemnitz wird elektrifiziert und ausgebaut. Dazu fanden auch Bürgerdialoge entlang der Strecke statt. Quelle: Deutsche Bahn AG

2. Anbindung von Grimma an das Leipziger S-Bahn-Netz: Dafür ist eine Verlängerung der Linie S1 geplant. Da die Strecke nicht elektrifiziert wird, sollen 16 batterieelektrischen Züge dort fahren. Zur Premiere war einer der Akku-Züge bereits im September in der Region. Investition: mehr als 100 Millionen Euro. Die Inbetriebnahme ist Ende 2025 geplant.

3. Generationenpark Bad Lausick: Nördlich des Kurparks sollen auf 13 Hektar Ein- und Mehrfamilienhäuser, Altenpflegeheim, betreutes Wohnen, medizinische Einrichtungen, Kindertagesstätte und Lebensmittelmarkt entstehen. Die Investitionssumme wird in der IHK-Übersicht nicht genannt. Allein die Kosten der Erschließung beziffert der Investor auf sechs bis sieben Millionen Euro. Die Erschließung des Geländes soll 2022 beginnen.

So ein batteriebetriebener Zug "Flirt Akku" soll künftig auch von Grimma nach Leipzig fahren. Quelle: Manuel Niemann

4. Großwasserwerk bei Naunhof: Als Teil des „Zukunftskonzeptes Trinkwasserversorgung 2030“ der Wasserwerke Leipzig wird in Naunhof ein Großwasserwerk mit einer Kapazität von 42.000 Kubikmeter pro Tag als Ersatz für die beiden historischen Anlagen gebaut. Investition: 18 bis 20 Millionen Euro. Ein Baubeginn wird nicht genannt, die Fertigstellung ist 2024/25 geplant. Gegen das Vorhaben gibt es vor Ort auch Kritik.

5. Verwaltungsgebäude in Borna: An der Ecke Bahnhofstraße/Wassergasse, dem 1500 Quadratmeter großen Areal des ehemaligen Gasthofs „Blauer Hecht“, sollen künftig Abteilungen der Stadtverwaltung gebündelt werden. Investition: 9 Millionen Euro. Baubeginn ist voraussichtlich 2022. Das Vorhaben sollte schon eher realisiert werden, wurde aber mehrfach verschoben.

6. „Lebenshilfe“-Wohnpark Borna: Geplant sind drei Häuser in der Deutzener Straße – barrierefreies Wohnen für jedermann, Seniorenheim für Werkstattmitarbeiter sowie ein Pflegeheim. Investition: 7,5 Millionen Euro. Der Baubeginn ist nicht bekannt, auch dieses Bauvorhaben wurde mehrfach verschoben.

7. Solarpark im ehemaligen Tagebau Witznitz II: Zwischen Pleiße und Kahnsdorfer See soll auf einem 500 Hektar großen Areal der „Energiepark Witznitz“ entstehen, einer der größten Photovoltaik-Energieparks Deutschlands. Es soll eine Leistung von 605 MW installiert werden, für eine Jahresstromerzeugung von 27,9 Terawattstunden. Die Kommunen Neukieritzsch, Böhlen und Rötha sollen über ein Stiftungsmodell an den Erlösen beteiligt werden. Als Investition wird ein dreistelliger Millionenbetrag angegeben. Baubeginn soll 2022 sein, „wenn die Genehmigung erfolgt“, heißt es in der IHK-Information.

Auf der Außenkippe des ehemaligen Tagebaus Witznitz will die Firma Move On einen der größten Solarparks in Deutschland errichten. Die Flächen grenzen an die Pleiße (links, dahinter Neukieritzsch), an Kahnsdorf und den Kahnsdorfer See (rechts im Bild). Quelle: LVZ

8. Gelände um Wasserturm in Wurzen: Das 5000 Quadratmeter große Areal soll umfassend erneuert werden. Dazu gehören die Sanierung des 32 Meter hohen Wasserturms sowie die Ansiedlung des Musikschulzentrums und eines Einkaufsmarktes. Auch 80 Parkplätze sollen entstehen. Investition: 11 Millionen Euro. Der Baubeginn ist nicht bekannt, es gab auch hier bereits Verzögerungen und Kostensteigerungen.

9. Berufsfachschule und Kindergarten in Borna: Das ehemalige Amtsgericht und die Polizeigebäude in der Grimmaer Straße sollen zu einer Berufsfachschule für Pflegeberufe umgebaut werden. Auf dem Gelände des Polizeireviers soll darüber hinaus ein Neubau für einem Betriebskindergarten entstehen – die Sana-Klinik hat ihr Interesse bekundet. Investition: 12 Millionen Euro. Der Baubeginn ist 2022 geplant. Wie bei anderen großen Bauprojekten fließen auch hier Gelder aus dem Strukturstärkungsgesetz für Kohleregionen.

10. Windpark Breunsdorf bei Neukieritzsch: Auf der Innenkippe des Tagebaus Vereinigtes Schleehain will das Bergbauunternehmen Mibrag auf einer Fläche von 275 Hektar 17 Windräder errichten. Sie sollen im Jahr etwa 230 GWh Strom liefern. Investition: 100 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist bis 2024 geplant. Kritik und Diskussionsbedarf gab es zu diesem Projekt aus Neukieritzsch.

So würde der bisher geplante Windpark Breunsdorf aus Sicht eines Zeitzer Fotografenmeisters aussehen. Quelle: Thomas Kreil

11. Umbau der ehemaligen Poliklinik Böhlen: Dort könnten Seniorenwohnungen, eine Tagespflege für Senioren, ein Pflegeheim für schwerstbehinderte Menschen sowie ein Kindergarten entstehen, so die Pläne einer Projektentwicklungsgesellschaft aus Essen. Investition: 12 Millionen Euro. Wann der Bau beginnt, steht noch nicht fest.

12. Polizeirevier in Borna: Weil der bisheriger Standort in der Grimmaer Straße zu klein ist, soll in der Stauffenbergstraße in Borna ein neues Polizeirevier gebaut werden. Investition: 16 Millionen Euro. Geplant war ursprünglich, dass der Bau 2020 beginnt, doch dies verzögert sich.

13. Energiepark in Borna: Die Städtischen Werke Borna (SWB) und die Leipziger Energie GmbH & Co. KG planen den Bau eines Solarparks auf 500 Hektar östlich und südlich von Borna. Die Energie kann zur Wärmeproduktion und für die Herstellung von grünem Wasserstoff verwendet werden. Investition:300 Millionen Euro. Baubeginn ab 2023, die Bauzeit soll drei bis vier Jahre betragen.

Solche Wohnhütten für Urlaubsgäste sollen im Geithainer Biothermalpark entstehen. Quelle: Stadtverwaltung

14. Biothermalpark in Geithain: Auf dem Freibadgelände in Geithain soll ein Biothermalpark als kleines Urlaubsparadies entstehen. Geplant ist, mit der Abwärme aus der Biostrom-Erzeugung eines benachbarten Landwirtschaftsbetriebes die Schwimmbecken und Unterkünfte zu beheizen. Es soll Freiluft-Attraktionen geben, Bungalows samt Sauna, Tankstellen für Elektromobilität und Sonnenstrom. Die Investition beträgt 8,9 Millionen Euro und soll aus Mitteln der Kohle-Strukturförderung generiert werden. Baubeginn ist ab Herbst 2022 geplant, die Fertigstellung 2025.

15. Surfpark am Bockwitzer See in Borna: Geplant ist ein Surfpark mit Zeltplatz, Wellenpool, Restaurant und Parkplatz für 150 Fahrzeuge nordwestlich des Bockwitzer Sees. Investition: 28 Millionen Euro. Baubeginn ab Anfang 2023, Fertigstellung Mitte 2024 avisiert. Zu diesem Projekt gibt es viel Pro und Contra.

Von Claudia Carell