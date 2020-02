Diese Frohburger haben besonders schön saniert

Frohburg

Für ein attraktives Stadtbild trägt nicht nur die öffentliche Hand Verantwortung. In besonderer Weise haben die Eigentümer privater Immobilien Anteil daran. Für Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) ist das seit Jahren ein trifftiger Grund, den Neujahrsempfang zu nutzen, um in der Stadt- und Dorfsanierung besonders engagierte Eigentümer zu würdigen.

Markante Gebäude saniert, Wohnraum geschaffen

Ein historisches Wohngebäude in der Bahnhofstraße 36, in dem sich drei vermietete Wohnungen befinden, richteten Silke und Michael Telling her. Damit gibt die Häuserreihe der Nummern 34 bis 38 wieder ein ansehnliches Bild. Dafür erhielten sie einen Preis der Kategorie Stadtsdanierung. Geehrt wurden zudem Katja und Volker Lietsch, die die Wohngebäude Bahnhofstraße 34 und 36 auf Vordermann brachten. Vorher hatte die Familie bereits Häuser stadtbildprägend saniert, so in der Von-Falkenstein-Straße 28 und der August-Bebel-Straße 31.

Ein Preis für die Dorfsanierung ging an Lothar und Katrin Zwicker aus Linda, die einen denkmalgeschützten Vierseitenhof in eine Heuboden-Herberge verwandelten. Hier gibt es Übernachtungsangebot für Kindergruppen, Familien, Radwanderer, Pilger und Schulklassen. Aktuell wird eine Scheune wird zum Aufenthalts- und Freizeitbereich für die Gäste umgebaut. Auch der Abenteuerspielplatz ist demnächst fertig.

Lothar und Katrin Zwicker richteten in Linda eine Heuboden-Herberge her. Sie war eine Station der LVZ-Wanderung 2019. Quelle: Stadtverwaltung

Hiensch : Auszeichnung soll Nachahmer motivieren

Mit ihrem Engagement hätten die Ausgezeichneten, so der Bürgermeister, „nicht nur dazu beigetragen, dass Leerstand und Verfall verhindert wurde. Sie haben vor allem auch Wohnraum modernisiert oder neu geschaffen. Die Auszeichnung soll auch andere animieren, ähnliche Vorhaben und Initiativen für weiteren Wohnraum in Frohburg zu schaffen und zu erhalten.“ Die Preisträger erhielten eine individuell angefertigte Plakette mit einem Relief des ausgezeichneten Hauses sowie Blumen. Die Plaketten stellte der Streitwalder Roland Pfaff her.

