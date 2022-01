Digitale Kunstausstellung: Nenkersdorfer erweist Rosa Luxemburg Reverenz

Frohburg/Nenkersdorf

Für die Reise nach Berlin einpacken musste Reinhard Hoffmann seine Skulpturen nicht. Mit „Fuß des Millionärs“, „Utopische Hackordnung?!?“ und „Basis und Überbau“ ist er bei der Kunstausstellung vertreten, die parallel zur XXVII. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz stattfindet. Doch die wird nur im Netz gezeigt, dafür aber weltweit.

Damit genügten Digital-Aufnahmen seiner Kunst, angefertigt von Jens Paul Taubert, um teilhaben zu können. Bereits jetzt ist ein virtueller Rundgang möglich. Ein Gedankenaustausch von Angesicht zu Angesicht wäre dem Künstler aus Nenkersdorf (Stadt Frohburg) allerdings lieber gewesen. Schließlich geht es nicht nur um Kunst-Betrachtung.

„Utopische Hackordnung?!?“: Für jede Scharte, die einer schlägt, das passende Werkzeug, die Spitzhacke an der Basis für das Grobe. Quelle: Jens Paul Taubert

Orwells Utopie „1984“ und die Markt-Kunst

Diesen Satz aus Georg Orwells Klassiker „1984“ haben die Veranstalter der Konferenz, die linke Tageszeitung „Junge Welt“ und die Zeitschrift „Melodie & Rhythmus“, vorangestellt: „Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke.“ Ein Spannungsfeld abgesteckt hat damit die „Gruppe Tendenzen Berlin“, ein Zusammenschluss von Künstlern, der sich nach eigenen Worten engagiert „für eine Gegenkultur, die sich als eine kulturelle Alternative zur stumpfen Kultur mit Marktverhältnissen versteht“.

Ein Motto für ihre Kunstausstellung ist gefunden, das Reinhard Hoffmann in seiner klaren Mehrdeutigkeit trefflich findet. Die Schau, die eigentlich in der Max-Schmeling-Halle aufgebaut werden sollte, zeigt Bilder und Collagen von anderthalb Dutzend Künstlerinnen und Künstlern. Der Sachse Hoffmann ist der einzige mit Plastiken.

„Fuß des Millionärs“: Eleganz ganz in Holz. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit grobem Werkzeug und stiller Ironie

„Ich finde, meine ,Utopische Hackordnung‘ passt da gut rein“, sagt der Mann, der als Kunsterzieher tätig war, parallel aber selbst immer auch seinen Hang zum Kreativen auslebte. Dass er zu dieser Schau eingeladen wurde, hängt zusammen mit einem Bildband Michael Drievers über Denkmale, die in Deutschland an die gern geschmähten Philosophen Karl Marx und Friedrich Engels erinnern. In dem kommt Hoffmann vor, bewahrt er doch einen Teil jenes nach der Wende zerschlagenen Reliefs, das an der Bornaer Rathaus-Fassade an Marx und dessen Feuerbach-These erinnerte: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.“

Hoffmanns Kunst ist in bestem Sinne Aufarbeitung. Er bedient sich mit Vorliebe an Fund- und Versatzstücken, die er – mit Augenzwinkern und Selbstironie – in neue Zusammenhänge stellt. Sein Garten in Nenkersdorf wurde über die Jahrzehnte so zu einem Kunst-Ort, einem Ort von Austausch und Begegnung, von Horizont-Weitung. Als Letzteres empfindet er seine Teilnahme an der digitalen Berliner Schau. Vor zwei Jahren hatte er in der Stadtbibliothek Geithain verschmitzte Einblicke in sein Schaffen gegeben.

Rundgang durch die Ausstellung: http://www.gruppe-tendenzen-berlin.de/content_event_2022_rosalux.htm

Von Ekkehard Schulreich