Diskussion im Landkreis Leipzig: Ehrenamt oder individuelle Bezahlung bei der Feuerwehr?

Landkreis Leipzig

Feuerwehrleute retten Menschen aus brennenden Häusern, schneiden Unfallopfer aus deren Autos und knien bei Hochwasser im Schlamm, um Städte und Dörfer zu schützen – das alles im Ehrenamt. Sollte dies besser individuell vergütet werden?

In Grimma zahlt die Stadt seit Jahren für eine Einsatzstunde pro Kamerad sechs Euro, hinzu kommt für jeden Aktiven eine Anfahrtspauschale in Höhe von vier Euro. Wehrleiter Jan Tischer findet das „längst nicht mehr zeitgemäß“ und fordert eine Erhöhung. Denn seine 75 Kameradinnen und Kameraden der aktiven Truppe haben ein immenses Pensum. Im vergangenen Jahr mussten sie 286 Mal ausrücken, auch zu vielen gefährlichen Einsätzen auf der Autobahn. Anerkennende Worte seien dafür zu wenig, meint Tischer. Wie sehen das andere Feuerwehren im Landkreis Leipzig?

Jan Tischer: Die Vergütung ist „längst nicht mehr zeitgemäß“. Quelle: Frank Prenzel

Thomas Conrath: „Gegen individuelle Tagelöhnerei“

„Wir sind gegen die individuelle Tagelöhnerei“, sagt klipp und klar Thomas Conrath, Stadtwehrleiter in Naunhof. „Wir wollen keine Rangelei und Diskussionen darüber, wer nun mitfahren darf.“

In Naunhof erhält die Feuerwehr einen festen Sockelbetrag pro Jahr von der Stadt. Dazu gibt es eine bestimmte Summe pro Einsatz. All dies kommt in die Kameradschaftskasse, die vom Förderverein verwaltet wird. Davon werden gemeinsame Ausflüge oder auch ein Weihnachtsessen finanziert.

Individuell gibt es zum Beispiel am Florianstag mal eine Auszeichnung, die mit einem 100-Euro-Gutschein verbunden sein kann. Dieses Modell haben viele Kommunen der hiesigen Region. „Damit fahren wir seit langem gut und das soll so bleiben“, sagt Conrath.

Rico Lengefeld: „Da gibt es viel Knatsch“

Auch Rico Lengefeld, Vize-Chef der Feuerwehr in Borna, ist gegen den Grimmaer Vorstoß. Hauptamtlich arbeitet er bei der Berufsfeuerwehr am Flughafen in Leipzig-Halle. Er kenne den „Zirkus“ mit der individuellen Bezahlung bei einigen Wehren, „wo sie sich gegenseitig vom Auto runterziehen, da gibt es viel Knatsch“.

Marco Baaske aus Kitzscher: Die individuelle Bezahlung ist „der völlig falsche Weg“, der Konkurrenzkampf hervor rufen würde. Quelle: LVZ-Archiv

Immer mal wieder komme diese Diskussion auf. Lengefeld wohnt im Bornaer Gerätehaus, ist also bei einer Alarmierung – wenn er nicht gerade auf dem Flughafen arbeitet – immer als erster mit am Start. Andere, die weiter weg wohnen, könnten logischerweise erst später vor Ort sein oder häufiger nicht mit ausrücken.

Außerdem sei die Frage, was passiert, wenn jemand sehr viele Einsätze fährt. Dann müsste er das Geld versteuern. „Damit wären wir bei dem Thema, hauptamtliche Kräfte bei der Ortswehr anzustellen“, so Lengefeld.

In Borna erhält die Wehr einen Festbetrag pro Jahr von der Stadt. Wenn dieser weiter erhöht wird, sei das zu begrüßen, „aber es muss eine gemeinschaftliche Aktion bleiben“.

94 Prozent Brandschutz im Ehrenamt

In Deutschland gibt es mehr als 22 000 Freiwillige Feuerwehren und nur 110 Berufs- sowie 760 Werksfeuerwehren, so der Deutsche Feuerwehrverband. Mehr als eine Million Menschen sind bei den Freiwilligen Wehren aktiv. Fast 94 Prozent der Brandschutz-Aufgaben werden damit im Ehrenamt absolviert.

Das betont auch das Feuerwehr-Magazin in seiner Online-Ausgabe. Es will dort mit einem Irrtum aufräumen: „Die Arbeit der freiwilligen Feuerwehrleute wird gut bezahlt“. Das sei falsch, denn: Die Kameradinnen und Kameraden bekommen „für das Ehrenamt kein Gehalt“, heißt es dort. Eine Ausnahme können „geringe Aufwandsentschädigungen“ für Führungspositionen sowie für Einsätze sein. Die Beträge würden in den meisten Fällen pauschal ausgezahlt.

David Zühlke sieht dies „kritisch“

Das Ehrenamt betont auch David Zühlke, Bürgermeister in Elstertrebnitz. Er ist seit langem dort in der Wehr engagiert, zusätzlich seit elf Jahren Chef des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV) und zudem Leiter eines Erkundungskraftwagens für Gefahrenstoffe im Landkreis. „Das ist ein Ehrenamt, ich mache das mit Herzblut und gern.“

Obwohl er viele Stunden investiert und sein Team im Verband durchaus auch an Kapazitätsgrenzen kommt, gebe es dafür keine finanzielle Entschädigung, allein die Fahrkosten werden erstattet. Der KFV vertritt im Landkreis Leipzig 141 Feuerwehren mit 6500 Mitgliedern.

„Das ist ein Ehrenamt, ich mache das mit Herzblut und gern.“ Quelle: LVZ-Archiv

Seine kleine Gemeinde unterstütze ihre Wehr nach Kräften, eine individuelle Bezahlung sehe er „kritisch“. Zühlke betont gleichzeitig, dass man Elstertrebnitz mit 68 Einsätzen pro Jahr nicht mit Grimma vergleichen kann, wo es 2021 zu 286 Einsätzen kam: „Jede Gemeinde muss das für sich klären. Das ist kommunale Selbstverwaltung“, meint er.

Marco Baaske: „Völlig falscher Weg“

Individuelle „Einsatz-Gelder“ werden in den meisten Wehren der Region nicht gezahlt. So auch in Kitzscher: „Wir erhalten von der Stadt eine Aufwandsentschädigung pro Kamerad pro Monat, die in eine Gemeinschaftskasse kommt“, sagt Marco Baaske von der Kitzscheraner Wehr. Die individuelle Bezahlung ist für ihn „der völlig falsche Weg“, der Konkurrenzkampf hervorrufen würde. „Wir wollen an unserem Modell nichts ändern, das läuft gut so.“ Die Kleinstadt ist mit 53 aktiven Feuerwehrleuten im Unterschied zu anderen Orten bestens besetzt.

In Wurzen gibt es seit einiger Zeit Unstimmigkeiten zwischen Feuerwehr und Stadtverwaltung, aktuell vermittelt eine Mediatorin. Dabei geht es jedoch nicht ums Finanzielle, sagt der ehemalige Stadtwehrleiter Michel Uischner. Wie in vielen anderen Kommunen erhalten auch in Wurzen die Funktionsträger einen Obolus, ansonsten ist das Geld in der Mannschaftskasse für alle gedacht.

„Ich persönlich bin ein Gegner des Grimmaer Modells“, meint er. Ein Ehrenamt müsse kostenfrei sein und wesentlich sei der Zusammenhalt.

Von Claudia Carell