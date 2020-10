Doch kein Solarstrom aus Wickershain? Ackerboden für Bebauung zu wertvoll

Geithain

Gutes Ackerland ist zu wertvoll, um es mit Kollektoren zur Sonnenstrom-Erzeugung zu überbauen: Der Solarpark Wickershain, den die Stadtwerke Leipzig mit einem Partner nahe Wickershain beidseits der Bahntrasse zwischen Geithain und Narsdorf bauen wollen, passt aus Sicht des Regionalen Planungsverbandes Leipzig/Westsachsen dort nicht hin. Er widerspricht dem Regionalplan wie dem Landesentwicklungsplan. Statt dessen sollten für regenerative Energien weniger ertragreiche Böden, vorzugsweise aber Brachflächen alter Industrie- und Gewerbeanlagen genutzt werden.

Ackerboden ist wertvolles Gut

„Zwar stehen wir der Ansiedlung solcher Anlagen im Freiraum prinzipiell aufgeschlossen gegenüber, da sie einen Beitrag zur Energiewende leisten können. Dennoch sind Nutzungskonkurrenzen und Flächeneignungen in die Betrachtungen einzustellen“, sagt Andreas Berkner, der den Planungsverband leitet. Das habe man bereits im Frühsommer dem mit dem Bebauungsplan befassten Planungsbüro gegenüber deutlich gemacht. Westlich der Bahntrasse setze man auf die Neupflanzung von Wald, östlich von ihr auf Landwirtschaft und auf den Schutz von Wasserressourcen. Zudem handele es sich bei dem Areal um ein für die Ortslage Wickershain und darüber hinaus bedeutsames Kaltluftentstehungsgebiet. „Außerdem müssen wir Böden mit einem hohen Ertragspotenzial, wie sie Raum Geithain vorkommen, vor anderweitigen Nutzungen bewahren“, so Berkner. Die Bodenwertzahl hier sei größer als 50, was gute bis sehr gute Erträge möglich mache.

Anzeige

Sonnenstrom vom Acker: Südlich von Bad Lausick wird er seit einigen Jahren produziert. Quelle: Jens Paul Taubert

Berkner : Es gibt Flächen, die geeignet sind

Bei einem Gespräch mit den Stadtwerken und Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) hatte Berkner deutlich gemacht, dass es im Geithainer Stadtgebiet durchaus Flächen gebe, die für Solarenergie geeignet wären. Es sei Sache des Unternehmens und der Kommune, sich gegebenenfalls um die Nutzung solcher Grundstücke zu bemühen.

Stadtwerke wollen neue Maßgaben einarbeiten

„Genehmigungsgrundlage für das Photovoltaik-Projekt in Geithain ist ein vorhabenbezogener Bebauungsplan“, sagt Frank Viereckl, Sprecher der Stadtwerke Leipzig, der LVZ. Der befinde sich „auf Basis der Ziele der Raumordnung“ in Arbeit. Diese Ziele ergäben sich aus dem Regionalplan Westsachsen 2008, welcher sich aktuell in Fortschreibung befinde. „Das Projekt wird also fortgeführt, benötigt aber noch einige Zeit bis zur Umsetzung.“ Sich jetzt ergebende „neue raumordnerische Ziele“ würden „im weiteren Verfahren geprüft und entsprechend berücksichtigt werden müssen“. Vom Tisch sei das Vorhaben aus Sicht der Investoren damit keineswegs.

Von Ekkehard Schulreich