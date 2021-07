Dölitzsch ans Trinkwassernetz: Bau startet Mitte Juli

Geithain/Dölitzsch

Dölitzsch, ein kleiner Geithainer Ortsteil im Südzipfel des Landkreises Leipzig, steht vor einer einschneidenden Veränderung: In der zweiten Juli-Woche beginnt der Anschluss des Dorfes an das Trinkwasser-Netz. Bisher versorgen sich die Bewohner der jenseits der Bundesstraße 175 im tief eingeschnittenen Dölitzschtal gelegenen Höfe und Häuser mit Wasser aus einer Quelle, geliefert von einer Wassergenossenschaft.

Kunath: Grenzwert öfter überschritten

„In jüngster Zeit hat sich die Wasserqualität derart verschlechtert, dass sie vom zuständigen Gesundheitsamt moniert wurde – verbunden mit der Ansage, diese Form der Trinkwasserversorgung stillzulegen. Damit sind wir als Verband in der Verantwortung zu reagieren“, sagt Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain (VVGG). Insbesondere bei Nickel werde des Öfteren der in der Trinkwasserverordnung verankerte Grenzwert überschritten.

Leitung kommt von der B 175 herunter

Zudem gehe es um die Versorgungssicherheit. Denn versiege die Quelle aufgrund von Trockenheit, hätte der gesamte Ort kein Wasser mehr. Deshalb will der Verband in den Bau eines Netzes investieren, wie er es in den vergangenen Monaten und Jahren in den ebenfalls zu Geithain zählenden Dörfern Kolka und Niedergräfenhain tat.

Technologisch stelle der Anschluss kein Problem dar, meint Enrico Kühn, der das Vorhaben als Projektleiter beim Unternehmen Veolia Wasser Deutschland betreut: „Der nördliche Teil des Dorfes entlang der Bundesstraße ist bereits erschlossen. Von dort aus schaffen wir jetzt eine Verbindung zum südlichen Teil von Dölitzsch.“

27 Grundstücke werden angeschlossen

Die Firma Aqua-Service Rohrleitungsbau aus Liebschützberg (bei Oschatz) ist mit den Arbeiten beauftragt und wird die 27 Grundstücke der Dölitzscher „Insel“ an das öffentliche Netz bringen. Rund 1400 Meter Leitungen werden neu verlegt, der Bach wird unterquert. Wo möglich, wird die Leitung unterirdisch im gesteuerten Rohrvortrieb verlegt.

Innerhalb des Dorfes verzweigt sich das Netz in drei Versorgungsstränge. Eventuell könnte das alte Netz als Brauchwassersystem weiter genutzt werden, so Kühn. Allerdings müsse mit hundertprozentiger Sicherheit gewährleistet sein, dass keine Verbindung in das öffentliche Netz hergestellt werde.

Förderung vom Land macht’s möglich

„Die von der bisherigen Brunnenversorgung vorhandene wasserwirtschaftliche Infrastruktur können wir aufgrund ihres Alters und ihres Zustandes nicht nutzen“, sagt Lutz Kunath. Die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain investierten rund eine viertel Million Euro. Der Verband bekomme dafür Fördermittel des Freistaats.

„Die Grundstückseigentümer werden über einen Baukostenzuschuss an den Herstellungskosten beteiligt. Das gilt sowohl für das öffentliche Netz als auch für die Hausanschlüsse.“ Die Kosten pro Grundstück liegen schätzungsweise bei 2900 Euro, so der VVGG-Geschäftsführer. Der Bau des Netzes soll noch in diesem Jahr beendet werden.

Von Ekkehard Schulreich