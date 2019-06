Frohburg/Dolsenhain

Während Borkenkäfer in den Wäldern des Leipziger Südraums in starkem Maß Nadelbäume schädigen und die Folgen des Dürresommers in Hohburg offenbar werden, sind es im Falle der kahlen Allee bei Dolsenhain die Raupen des Goldafters, einer Schmetterlingsart, die für noch nicht abschätzbaren Schaden sorgen. Die Baumreihen beiderseits der Staatsstraße 53 stehen von Dolsenhain bis zur thüringischen Landesgrenze in Richtung Bocka inzwischen weitgehend blattlos da.

„Wir prüfen derzeit, ob eine Bekämpfung jetzt noch sinnvoll ist“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises Leipzig. Die Bäume sollten im Normalfall wieder austreiben. Man müsse die weitere Entwicklung abwarten, um den tatsächlichen Schaden abschätzen zu können. Nachpflanzungen wären im genannten Bereich problematisch, da die vorgeschriebenen Abstandsflächen zur Fahrbahn – die heutzutage vorgeschrieben sind – bei dieser Allee nicht eingehalten werden können.

Von es