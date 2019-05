Frohburg/Kohren-Sahlis

Um die Löschwasser-Versorgung etwa in Dolsenhain ging es am Dienstagabend in der Sitzung des Ortschaftsrates Kohren-Sahlis. Dazu hatte Ortsvorsteher Siegmund Mohaupt den Frohburger Stadtwehrleiter Heiko Mühling eingeladen.

Die Dolsenhainer, die seit drei Jahren über keine eigene Freiwillige Feuerwehr mehr verfügen, hätten in der Vergangenheit immer wieder signalisiert, dass ihnen die Frage des Löschwassers Sorge bereite. Die Runde habe nun dazu beigetragen, Befürchtungen fundiert zu entkräften: „Es wurde klar, im Ernstfall ist schnell Wasser in ausreichender Menge verfügbar.“

Stadtwehrleiter Heiko Mühling erläuterte im Ortschaftsrat die Löschwasser-Konzeption. Quelle: privat

Hydranten in Dolsenhain haben nicht genügend Wasser

Die Hydranten in Dolsenhain, aber auch in manch anderer Siedlung seien kaum geeignet, im Falle eines Brandes ausreichend Wasser zur Verfügung zu stellen, sagte Mühling. Aber: „Durch die Ausstattung unserer Wehren ist die Sicherheit trotzdem gewährleistet.“ Gerade erst im Frühjahr habe die Frohburger Wehr ein neues Fahrzeug in Dienst gestellt, das Wasser mitführe. Neue Tanke für Kohren-Sahlis und Eschefeld folgten; sie seien bereits bestellt und hätten je 5000 Liter Wasser an Bord.

Das genüge für die erste Brandbekämpfung, bis weiteres Wasser über Schlauchtrassen heran geführt werden könne. „Die Sammelbeschaffung dieser Fahrzeuge gemeinsam mit anderen Kommunen ist Teil unseres Löschwasser-Konzeptes“, so Mühling. Dass man mancherorts Defizite habe, sei bewusst; auf diese Weise aber gelinge es, gegenzusteuern.

Besuch der Freunde aus dem italienischen Partnerort Montottone

Thema in der Sitzung war außerdem der Besuch der Freunde aus dem italienischen Partnerort Montottone. Sie hatten den Kohren-Sahliser Töpfermarkt besucht und dort das begehrte Olivenöl und Wein angeboten. Zudem nutzten sie die Gelegenheit, die Stadt Frohburg, zu der Kohren-Sahlis seit knapp anderthalb Jahren gehört, näher kennen zu lernen. Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) empfing die Gäste im Frohburger Schloss.

Siegmund Mohaupt, Ex-Bürgermeister und nun Kohrener Ortsvorsteher, freute sich vor allem über das Wiedersehen mit seinem italienischen Amtskollegen Giovanni Carelli. Der Kontakt zwischen den Menschen beider Orte sei bereichernd, so Mohaupt: „Im Herbst ist geplant, dass wieder eine Gruppe von uns nach Montottone fährt.“ Manfred Schott und sein Team seien bereits bei der Vorbereitung. Der Ortschaftsrat dankte allen, die an der Organisation dieses Austauschs und des gut besuchten Töpfermarktes ihren Anteil hatten.

Von Ekkehard Schulreich