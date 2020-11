Dorf der Jugend in Grimma wird vorerst weiter gefördert

Landkreis Leipzig

Das selbstverwaltete Jugendprojekt in der Alten Spitzenfabrik in Grimma beschäftigte am Dienstagabend erneut den Jugendhilfeausschuss des Landkreises. Einmal mehr wackelte der Zuschuss für die Sozialarbeiter-Stelle im „Dorf der Jugend“, das zuletzt mit dem Sächsischen Demokratie-Preis gewürdigt wurde.

Seit 2017 ist der Förderverein für Jugendkultur und Zwischenmenschlichkeit (FJZ) Träger des Projektes. Seit dieser Zeit fördert der Landkreis die Personalkosten außerhalb der gültigen Jugendhilfeplanung. Ein Umstand, der Jugendliche, die die ehemalige Industriebrache als Freiraum schätzen, immer wieder um die Zukunft ihres Domizils bangen lässt. Dennoch lautete die Empfehlung der Verwaltung und des zuständigen Unterausschusses, der Förderung auch für das Jahr 2021 zuzustimmen. Allerdings unter einem gravierenden Vorbehalt. „Sämtliche bauliche Fragen, die sich ergeben haben, müssen vorher geklärt sein“, betonte Natalie Träger, Mitarbeiterin des Jugendamtes, bei der Zusammenkunft im Grimmaer Rathaussaal.

Fragen zur Sicherheit des Anwesens nicht restlos geklärt

Offenbar sind der Kreisbehörde Bedenken zur Sicherheit der Kinder und Jugendlichen gekommen. Aus einem Mietvertrag für das Gelände gehe hervor, dass die Gebäude „stark baufällig und in Teilbereichen einsturzgefährdet sind“. Eine Formulierung, die bei Kritikern des Projektes die Alarmglocken schrillen lässt. „Ich erwarte dazu eine Stellungnahme des Bauordnungsamtes“, erklärte AfD-Fraktionschef Bodo Walther. Bei dieser Frage wolle er sich weder auf die Einschätzung des Trägervereins noch der Stadt Grimma verlassen. „Dazu erwarte ich eine Antwort von Ihnen, Herr Landrat, und nicht von Herrn Burdukat“, spielte Walther auf eine vorhergehende Wortmeldung von Tobias Burdukat, Spiritus Rector des Dorfes der Jugend, an.

Bunt und graubraun: Die beiden gegensätzlichen Facetten im Dorf der Jugend in Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Burdukat spricht von guten Kontakten zu Bauordnungsamt und Denkmalschutz

Burdukat, der das Projekt maßgeblich zum Laufen gebracht hat, ist inzwischen ehrenamtlicher Geschäftsführer der Between the Lines GmbH, die als Betreiber der Spitzenfabrik fungiert und dazu eine Kooperationsvereinbarung mit dem Förderverein abgeschlossen hat. „Wir sind in direktem Kontakt mit dem Bauordnungsamt und auch dem Denkmalschutz“, versicherte Burdukat, „die Dinge sind bereits auf einem guten Weg.“ Die Besucher des Areals wüssten genau, um welche Bereiche sie einen großen Bogen machen müssen.

Landrat Graichen erklärte, für ihn gebe es nur zwei Wege: „Entweder man muss das Objekt im Ganzen sichern oder die fraglichen Bereiche sauber abgrenzen.“ Die Behörde werde dazu mit allen Beteiligten in Kontakt bleiben. Die Stadt Grimma hatte erklärt, sich weiter als Mitglied des Fördervereins einzubringen. Inhaltliche Schwerpunkte, betonte OBM Matthias Berger im Nachgang gegenüber LVZ, sehe man künftig aber vor allem im Bereich rund um den Bahnhof. Die Mehrheit des Ausschusses überzeugte letztlich die Argumentation, das Dorf der Jugend auf Grund seines Alleinstellungsmerkmal auch weiterhin zu unterstützen. Dieses bestehe vor allem darin, dass es sich um ein selbstverwaltetes Jugendprojekt handele, wie Natalie Träger unterstrich.

Streetworker in Wurzen haben zunehmend mit Drogenproblemen von Jugendlichen zu tun

Auch andere Anträge außerdem der gültigen Jugendhilfeplanung wurden befürwortet, darunter das Projekt Waldbad Zwenkau, das sich speziell an Schulabbrecher richtet, sowie zwei Streetworker-Stellen in Wurzen. Zur Fortführung der Jugendarbeit in der Domstadt erwarte man auch ein Signal des Freistaates, hieß es. Dieser hatte – dem damaligen Hilferuf des Wurzener Oberbürgermeisters Jörg Röglin ( SPD) folgend – im Jahr 2018 das Projekt Stadtjugendarbeit finanziell ermöglicht. Auslöser waren gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen deutschen und ausländischen Jugendlichen. Seitdem sind zwei Sozialarbeiter in der Stadt unterwegs. Ihre Zielgruppe: Jugendliche, die mit stationären Angeboten nicht mehr erreicht werden. „Vor allem das Thema Drogen spielt zunehmend eine Rolle“, unterstricht Linken-Kreisrat Jens Kretzschmar, selbst Stadtrat in Wurzen. Man dürfe die Jugendlichen nicht sich selbst überlassen.

Kein Erfolg war hingegen dem Antrag des Vereins Kulturgut Linda beschieden. Auch für den Freizeittreff „Fritz“ der Arbeiterwohlfahrt in Grimma und eine zweite Fachkraft in Rötha gibt es keine zusätzlichen Gelder.

